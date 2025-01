(ETX Daily Up) – Dépensières, intéressées, vénales… Il existe tout un tas de stéréotypes sur le rapport des femmes à l'argent. Pourtant, ces dames sont plus prudentes que les hommes quand il s’agit de gérer leurs finances. Une étude anglaise, parue dans le Journal of Behavioral and Experimental Economics, affirme que les hommes sont bien plus enclins que les femmes à laisser des émotions négatives influencer leurs choix financiers.

Des chercheurs de l’université d’Essex ont mené une expérience auprès de 186 participants, invités à prendre des décisions financières risquées avec de l’argent réel. Avant cela, ils avaient visionné des reportages d’actualité chargés en émotions, afin d’observer l’impact de ces images sur leurs choix économiques. Résultat: les hommes deviennent plus prudents face à des informations négatives, même lorsque ces émotions n’ont aucun lien direct avec la décision à prendre. Les femmes, en revanche, se montrent étonnamment constantes et semblent moins influencées par l’actualité.

De quoi remettre en question l’idée largement répandue selon laquelle les femmes appartiennent au «sexe tendre». «Ces résultats remettent en question l'idée reçue selon laquelle les femmes sont plus émotives et ouvrent de nouvelles perspectives pour comprendre comment les émotions influencent la prise de décision entre les sexes», déclare le Dr Nikhil Masters, coauteur de l’étude, dans un communiqué.

Une des hypothèses avancées pour expliquer cette différence s'appuie sur le concept d'intelligence émotionnelle, qui désigne la capacité à identifier, comprendre et gérer ses émotions. De nombreuses recherches ont démontré que les émotions sont loin de s'opposer à la raison. Elles peuvent, lorsqu'elles sont bien maîtrisées, favoriser des relations harmonieuses, résoudre des conflits et guider les décisions. «Il a été précédemment prouvé que l'intelligence émotionnelle permet de mieux gérer ses émotions. Comme les femmes obtiennent généralement de meilleurs résultats à ces tests, cela pourrait expliquer les écarts significatifs que nous observons entre les hommes et les femmes», précise le Dr Masters.

Les conclusions de cette étude pourraient avoir des implications concrètes, notamment pour les situations impliquant des choix financiers majeurs, comme l’achat d’un bien immobilier ou des investissements importants. Selon le Dr Masters, «nous ne prenons jamais de décisions dans un vide émotionnel. Après une expérience chargée en émotions, une pause pour réfléchir pourrait être essentielle afin d’éviter des choix impulsifs».

Les chercheurs à l’origine de ces découvertes souhaitent désormais comprendre pourquoi les hommes sont plus influencés par leurs émotions lorsqu’ils prennent des décisions financières.

En fin de compte, cette étude souligne l'importance de prendre en compte les émotions dans les décisions financières et de dépasser les stéréotypes de genre qui persistent sur la gestion de l’argent. En révélant des différences dans la manière dont hommes et femmes intègrent leurs émotions dans leurs choix économiques, elle ouvre la voie à des approches plus nuancées et adaptées dans les conseils financiers. Plutôt que de se limiter à des approches purement rationnelles, il est crucial de prendre en compte les dimensions émotionnelles afin d'accompagner chaque individu, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, vers des décisions financières plus réfléchies et adaptées.