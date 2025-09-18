Peu de perturbations sont attendues jeudi en Suisse en lien avec le vaste mouvement social en France. De possibles retards de vols et quelques annulations de trains sont toutefois à prévoir.

Dans le trafic ferroviaire, deux TGV Paris-Genève, un train entre Genève et Paris, ainsi qu'une liaison entre Lausanne et Paris sont supprimés jeudi. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans le trafic ferroviaire, deux TGV Paris-Genève, un train entre Genève et Paris, ainsi qu'une liaison entre Lausanne et Paris sont supprimés jeudi, indique sur son site internet la société TGV Lyria, qui gère les liaisons à grande vitesse entre la Suisse et la France.

Le trafic aérien ne devrait pas trop souffrir du mouvement social hexagonal. «Il n’y a pour l'heure aucune annonce d’annulations de vols de et vers Genève», indique à Keystone-ATS un porte-parole de l'aéroport de Genève. Le ciel aérien européen est toutefois perturbé et des retards sont prévisibles en deuxième partie de journée.

Tous les vols devraient être assurés selon le plan de vol normal, assure un porte-parole de la compagnie Swiss. Aucun retard n'est non plus enregistré pour l'instant. Du côté de l'aéroport de Zurich, on ne dispose à l'heure actuelle d'aucune information concernant des annulations de vol.

La culture pas impactée

Les mobilisations en France n'auront pas non plus de conséquences directes sur le Festival du film français d'Helvétie (FFFH) qui se déroule jusqu'à dimanche à Bienne. «Il y a eu du stress, mais tout roule», indique jeudi matin le responsable projets et médias Simon Laslandes, contacté par Keystone-ATS.

«Tous ceux sur qui on comptait ces derniers jours peuvent venir. Par contre, certaines personnes ont décidé plus en amont de ne pas prendre le risque et de renoncer», relève-t-il.

Pour la seconde fois en huit jours, la colère sociale va de nouveau secouer la France jeudi. Ecoles et transports perturbés, cortèges massifs et projets d'actions coup de poing devraient émailler cette journée de mobilisation, qui vise à imposer d'autres choix budgétaires au nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu.