Médecins Sans Frontières (MSF) alerte sur des niveaux de malnutrition importants dans ses hôpitaux et ceux qu'elle soutient dans la bande de Gaza. Les femmes enceintes qui étaient victimes de ce problème l'ont relayé à leurs bébés.

Davantage d'enfants ont été malnutris l'année dernière au moment des restrictions imposées par Israël sur l'assistance dans la bande de Gaza (archives). ATS

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Selon des données médicales publiées jeudi par l'ONG à Genève et qui portent entre juin dernier et début 2026, 90% de prématurés ont été observés parmi les enfants de moins de six mois nés de mères malnutries. Le taux de mortalité infantile a également été plus important, 7% de centaines de bébés admis, révèlent des indications d'octobre 2024 à décembre 2025. De même que les fausses couches.

MSF lie ces difficultés aux restrictions israéliennes et aux attaques sur les infrastructures civiles, notamment sur les hôpitaux. L'insécurité, le déplacement, le manque d'accès à une assistance, à la nourriture et aux soins ont des effets «dévastateurs» pour la santé des mères et des bébés, insiste l'ONG.

Malgré le cessez-le-feu, la situation reste ardue. MSF demande à nouveau aux autorités israéliennes de garantir immédiatement davantage d'aide. Cette malnutrition «est entièrement fabriquée» par l'Etat hébreu, affirme une responsable de l'organisation. Avant le conflit, elle était presque inexistante.

Entre janvier 2024, où les premiers cas ont été relayés, et février 2026, MSF a pris en charge plus de 4170 enfants pour malnutrition aiguë. Parmi ceux-ci, 97% avaient moins de cinq ans. Plus de 3300 femmes enceintes ou allaitant ont également été aidées.

Dans les mois après la diminution d'environ 400 points de distribution de nourriture à moins de dix l'année dernière, gérés par la controversée Fondation humanitaire de Gaza (GHF), le nombre de personnes soignées pour des blessures a largement augmenté. De nombreux Palestiniens avaient été tués sur ces sites alimentaires.

Davantage de fausses couches ont aussi été observées pendant ces mois en raison de l'insécurité et des déplacements. Une famine avait été déclarée par la communauté internationale en août dernier. MSF continue de recevoir des patients atteints de malnutrition, affirme un responsable de l'organisation.