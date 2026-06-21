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Sur la Reuss Un garçon de cinq ans porté disparu après le chavirement d'un canot pneumatique

ATS

21.6.2026 - 10:19

Un enfant de cinq ans est porté disparu depuis samedi après-midi après le chavirement d'un canot pneumatique sur la Reuss, à hauteur de Mühlau. L'embarcation, qui transportait deux adultes et deux enfants, avait auparavant percuté un arbre dans la rivière. Malgré un important dispositif de recherche déployé dans les heures qui ont suivi l'accident, le garçon n'avait toujours pas été retrouvé dimanche matin, a indiqué la police cantonale argovienne.

D'importants moyens de recherche ont été déployés durant plusieurs heures sur l'eau, depuis les airs et le long des berges (image d’illustration).
D'importants moyens de recherche ont été déployés durant plusieurs heures sur l'eau, depuis les airs et le long des berges (image d’illustration).
IMAGO/Pond5 Images

Keystone-SDA

21.06.2026, 10:19

Le canot pneumatique transportait une famille de deux adultes et leurs deux enfants âgés de cinq et sept ans, a indiqué dimanche la police cantonale argovienne. Après le chavirement de l'embarcation, les parents et leur fille de sept ans sont parvenus à regagner la rive. Le garçon de cinq ans est en revanche porté disparu.

D'importants moyens de recherche ont été déployés durant plusieurs heures sur l'eau, depuis les airs et le long des berges. «Malheureusement, l'enfant n'a pas encore été retrouvé», a indiqué la police dimanche matin.

«une baignade interdite». France : deux adolescents se noient dans le Doubs à Besançon

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Plusieurs patrouilles, un hélicoptère de la Rega, des drones de la police ainsi que le groupe de sauvetage fluvial de la police régionale de Brugg ont participé aux opérations. Des plongeurs de la police cantonale zurichoise, une ambulance, l'équipe de soins du canton d'Argovie et d'autres services de secours ont également été mobilisés.

Les recherches doivent se poursuivre dimanche, a précisé un porte-parole de la police cantonale argovienne à Keystone-ATS.

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