Quatre personnes ont été placées en garde à vue lundi soir à Mulhouse (Haut-Rhin). Elles sont soupçonnées d’être impliquées dans une rixe entre deux bandes ayant causé la mort d’un homme de 37 ans et fait un blessé, selon le procureur.

Une bagarre tourne mal dans les rues de Mulhouse en France voisine: un mort. (photo prétexte) ATS

Keystone-SDA ATS

La victime, tuée par arme à feu, est décédée à l'hôpital, tandis que la personne blessée a été touchée à la tête par des coups de batte, a précisé le procureur Nicolas Heitz.

La rixe a éclaté «dans un contexte de conflit préexistant entre deux groupes d'une même communauté», dont l'un comptait neuf personnes au total, a encore indiqué le magistrat. Plusieurs mis en cause étaient «activement recherchés» lundi soir.

Battes de baseball, barres de fer et fusils

Selon une source proche du dossier, les protagonistes, qui ne résidaient pas dans le quartier des Coteaux où la rixe s'est déroulée, ont usé de battes de baseball, de barres de fer et de fusils. Le pronostic vital du blessé n'est pas engagé, selon la même source.

Une enquête, ouverte immédiatement après les faits, a été confiée à la police judiciaire pour assassinat et tentative d'assassinat en bande organisée.