  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Défense Munich: l'aéroport à nouveau fermé après le signalement de drones

ATS

4.10.2025 - 00:07

La première fermeture de l'aéroport de Munich avait entraîné l'annulation de plus de 30 vols (archives).
La première fermeture de l'aéroport de Munich avait entraîné l'annulation de plus de 30 vols (archives).
ATS

L'aéroport de Munich, en Allemagne, a fermé pour la deuxième nuit consécutive vendredi, après une nouvelle alerte aux drones. Berlin a dénoncé la «menace» que font peser ceux-ci sur la sécurité du pays.

Keystone-SDA

04.10.2025, 00:07

04.10.2025, 01:31

Ce type d'incidents se multiplie en Europe, les membres de l'Union européenne (UE) soupçonnant la Russie d'être à l'origine de ces survols de sites sensibles.

Après un premier incident jeudi soir, la sécurité aérienne allemande (DFS) a à nouveau «réduit et suspendu préventivement jusqu'à nouvel ordre les opérations aériennes à l'aéroport de Munich en raison d'observations de drones non confirmées» à ce stade, a indiqué vendredi soir l'aéroport bavarois sur son site en ligne.

Deuxième aéroport d'Allemagne, l'aéroport de Munich est le plus important de l'UE à être contraint de suspendre ses opérations, après des incidents similaires à Copenhague et Oslo notamment.

Des dizaines de vols annulés

Sa première fermeture dans la nuit de jeudi à vendredi avait entraîné l'annulation de plus de 30 vols, avec près de 3000 passagers bloqués et pris en charge sur place.Le trafic avait repris à l'aube vendredi avant cette nouvelle interruption dans la soirée.

L'Allemagne célébrait vendredi sa fête nationale, qui commémore l'intégration de la République démocratique d'Allemagne née à l'époque soviétique à la République fédérale en 1990.

Contrairement à l'incident de vendredi soir, où la présence de drones n'a pas été confirmée à ce stade, plusieurs appareils avaient été formellement identifiés jeudi soir notamment à Erding, où l'armée dispose d'un aérodrome près de Munich, puis au-dessus de l'aéroport civil de la capitale bavaroise.

La police avait déployé des hélicoptères sans toutefois être en mesure de quantifier précisément, de donner le type ou d'intercepter ces appareils.

Le ministre allemand de l'intérieur Alexander Dobrindt a dénoncé vendredi auprès du journal Bild une «menace». «A partir de maintenant, il faut abattre les drones au lieu d'attendre», a-t-il martelé.

Le gouvernement du chancelier Friedrich Merz doit à cette fin débuter mercredi la révision des lois sur la sécurité aérienne. Jusqu'à présent seule la police, et non l'armée, a le droit d'abattre des drones.

Incidents multiples

D'autres aéroports européens, au Danemark, en Norvège et en Pologne, ont récemment suspendu des vols en raison de la présence de drones non identifiés.

Plusieurs pays dont la Roumanie, qui a également subi une intrusion, ainsi que l'Estonie, pays frontalier de la Russie, où l'OTAN a intercepté le mois dernier trois avions de combat russes, ont pointé du doigt Moscou, qui a rejeté les accusations.

Au début septembre, la Pologne avait dénoncé l'incursion de 19 drones dans son espace aérien, incriminant, elle aussi, la Russie.

Au Danemark, l'aéroport de la capitale Copenhague a dû être fermé le 22, alors que d'autres aéroports ainsi qu'une base militaire dans le pays ont été survolés par des drones le 25. L'origine des appareils reste inconnue, mais les autorités danoises chargent également Moscou.

Ces récents incidents ont mis en évidence les lacunes de l'arsenal de l'OTAN face à cette nouvelle menace.

Jeudi, les 27 Etats membres de l'UE réunis à dans la capitale danoise à ce sujet et ont évoqué la mise en place d'un «mur» anti-drones.

Les plus lus

Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir
La colère de Cyprien Sarrazin : «On est de la chair à canon»
Elle provoque un incendie en surchauffant un poêle en faïence