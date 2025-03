Le Musée Ariana met en avant les talents des étudiants de l'Ecole supérieure de bande dessinée et d'illustration de Genève (ESBDI). L'institution genevoise expose les travaux de 25 d'entre eux du 6 au 27 avril. Chaque apprenti dessinateur a dû inventer une histoire, longue de trois planches, en s'inspirant d'un vitrail appartenant à la collection du musée.

Le musée Ariana, à Genève, met la jeune bande dessinée à l'honneur durant le mois d'avril (archives) ATS

Avant de s'attaquer, crayon en main, à leur récit, les étudiants se sont rendus au musée. Une visite qui leur a permis «de se plonger au préalable dans ce patrimoine exceptionnel couvrant une large période du Moyen-Age à nos jours», fait savoir le Musée Ariana dans un communiqué.

Outre l'exposition de ces planches de BD, ce partenariat entre le Musée Ariana et l'ESBDI débouche sur une publication, «à mi-chemin entre album de bande dessinée et livre d'art». Cette démarche «enrichit les regards sur ces pièces de la collection du musée d'une manière totalement inédite» et crée des passerelles entre deux domaines artistiques qui ont peu l'habitude de dialoguer.

«Histoire des vitraux. L'Ariana et la jeune bande dessinée» est le deuxième tome d'une série lancée par l'institution genevoise, dont la réputation repose notamment ses innombrables pièces de céramiques. Le premier tome était intitulé «Histoire d'objets». Il mettait en lumière la collection japonaise du musée.