L'homme le plus riche de la planète a fait savoir jeudi soir via le compte X de son organisation politique, America PAC, que les électeurs inscrits dans le Wisconsin (nord des États-Unis) qui signeraient une pétition contre les «juges militants» toucheraient 100 dollars – et 100 dollars de plus pour chaque personne qu'ils inciteraient à en faire de même.

KEYSTONE