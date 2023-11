Une riche femme originaire du canton de Fribourg a été retrouvée morte en Allemagne. Les experts médico-légaux sont confrontés à un mystère et les autorités ont trouvé de l'argent, de l'or et des bijoux de la victime en possession de son compagnon. A-t-elle été assassinée ?

La Suissesse Ursula B., décédée en Allemagne, a peut-être été assassinée. Capture d'écran Crimespot

Ursula B. (67), originaire du canton de Fribourg, est décédée en Allemagne en octobre 2022 à son domicile de Cuxhaven. Comme le rapporte la chaîne YouTube «Crimespot Doku», il y a de plus en plus de preuves qu'elle n'a pas disparu de manière naturelle.

Le corps a été retrouvé dans son lit, couvert. Elle présentait le réflexe tonique cervical asymétrique, qui affecte souvent les jeunes enfants. Selon l'avocat Thiemo Röhler, un os de la partie supérieure du cou était cassé, «ce qui plaide en faveur d'une agression dans cette zone».

Le cadavre n'a été retrouvé que quelques jours après la mort de la femme, ce qui n'a pas facilité la tâche des médecins légistes. De plus, depuis un an, la police n'a pas progressé. «L'enquête prend beaucoup de temps. Il serait bon pour notre famille d'avoir des certitudes», a déclaré le frère de la victime. Pour lui, ce n'est qu'à cette condition que l'affaire serait close : «Nous voulons que justice soit faite».

Un nouveau partenaire dans le collimateur

Ursula B. est originaire d'un village du canton de Fribourg et était bien lotie. En 2020, elle s'est installée sur la côte allemande de la mer du Nord pour y trouver l'amour. Cette relation n'a pas duré longtemps, mais elle a rapidement trouvé un nouveau partenaire.

Selon l'avocat, c'est ce dernier qui fait maintenant l'objet d'une enquête. Les autorités ont trouvé en sa possession de l'argent liquide (euros et francs suisses), des bijoux et de l'or appartenant à la défunte. Il est particulièrement intéressant de noter que parmi les objets trouvés se trouvait un collier en or que la victime n'enlevait jamais.

Il est également étrange que le téléphone portable de la femme ait disparu. Elle l'avait toujours sur elle, selon son frère. Elle aimait prendre des photos et les poster sur Instagram et Facebook. Le parquet compétent a confirmé qu'un homme faisait l'objet d'une enquête pour meurtre.