Traces suspectes Mystère autour d'un corps mutilé retrouvé dans la Seine

Valérie Passello

18.12.2025

Le corps d'un homme, immergé depuis plusieurs semaines et qui présente des traces suspectes, a été retrouvé mercredi dans la Seine, conduisant à l'ouverture d'une enquête, a appris l'AFP jeudi de source policière.

Le corps aurait séjourné dans l'eau environ trois semaines. (image d'illustration)
Le corps aurait séjourné dans l'eau environ trois semaines. (image d'illustration)
Imago

Agence France-Presse

18.12.2025, 14:47

Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris a précisé avoir ouvert une enquête en recherche des causes de la mort.

La victime, un homme de type africain, était uniquement vêtu d'un caleçon, selon la source policière.

Le corps, qui aurait séjourné dans l'eau environ trois semaines, a une main amputée et présente deux marques sur le thorax, d'après la même source.

L'origine de ces traces suspectes reste à déterminer, selon la source policière, celles-ci pouvant aussi être liées à d'éventuels chocs pendant son immersion.

Le corps a été repêché mercredi en début d'après-midi par la brigade fluviale, selon la source policière. Un témoin avait signalé peu avant sa présence à hauteur du Pont-Neuf, dans le coeur de la capitale.

L'enquête a été confiée au commissariat des 5e et 6e arrondissements, a précisé le parquet.

cco-mca/cal/abl

