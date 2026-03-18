  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Heureux événement Naissance d'une petite girafe du Kordofan au zoo de Bâle

ATS

18.3.2026 - 13:22

Les girafes du Kordofan ont vécu un heureux événement au zoo de Bâle. Une petite femelle y est venue au monde la semaine dernière. Le bébé appelé Xahara se porte bien.

Le petit girafon né le 11 mars s'appelle Xahara. Il s'agit d'une femelle.
Le petit girafon né le 11 mars s'appelle Xahara. Il s'agit d'une femelle.
ATS

Keystone-SDA

18.03.2026, 13:22

18.03.2026, 13:24

Xahara, qui signifie fleur du désert en arabe, est le septième petit de sa mère Sophie, âgée de 15 ans, et le onzième de son père Xamburu, âgé de 16 ans. Sa naissance, le 11 mars, est survenue deux semaines plus tôt que prévu, mais dans le délai de la portée située entre 13 et 15 mois, écrit le zoo de Bâle mercredi.

Le groupe de girafes du zoo compte désormais cinq membres. Outre la petite et ses parents, le jeune mâle Vizuri, âgé de 2 ans, et la jeune femelle Violette, 3 ans, en font aussi partie.

Les girafes du Kordofan font partie des espèces menacées de disparition. Sa population n'atteint plus que 1400 animaux dans son milieu naturel situé au Soudan, au Cameroun, au Tchad, au République centrafricaine et en République démocratique du Congo (RDC). Elle a chuté de 85% entre 1985 et 2015.

Les plus lus

La chute d'une télécabine fait un mort – Ce que l'on sait
Isolé et incohérent ? Trump serait prêt à lâcher le Détroit d'Ormuz
L’Italie pourrait être repêchée pour la Coupe du monde 2026
La plus grande influenceuse MAGA fait recette avec des contenus érotiques
«Nous avons été stupéfaits» - Trump face à une véritable impasse
Le Sénégal sous le choc : «La corruption a fini par l'emporter»