Nathalie Marquay-Pernaut était invitée sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce mardi. L'actrice a évoqué les quelques jours passés avec Marwan Berreni, avant l’accident dans lequel il est peut-être impliqué, et son inquiétante disparition.

L'acteur français Marwan Berreni reste introuvable depuis le 3 août.

L’ancien acteur de Plus Belle La vie est soupçonné d’être impliqué dans un accident de voiture, survenu le 3 août dernier, et il reste depuis introuvable. Un mois et demi après les faits, Nathalie Marquay-Pernaut a évoqué le sujet, elle qui était partie aux Philippines avec le comédien, au mois de juillet dernier.

Pour la veuve de Jean-Pierre Pernault, Marwan Berreni était « quelqu’un de charmant, adorable, prévenant et qui nous remontait le moral». Mais un détail l’a marquée. « Mais ce qui m’a vraiment surprise, c’est qu’il m’a parlé de l’affaire Palmade. «Si je renversais quelqu’un je ne supporterais pas, je ne pourrais pas vivre après, je me foutrais en l’air»», lui aurait-il confié.

Enquête ouverte pour la disparition inquiétante de Marwan Berenni : @nmarquaypernaut sort du silence et témoigne dans #TPMP ! pic.twitter.com/LXToInvOoJ — TPMP (@TPMP) September 19, 2023

Or, la thèse du suicide est l’une des thèses des enquêteurs, qui n’excluent rien dans l'enquête pour disparition inquiétante qui a été ouverte sur le comédien. Un témoignage glaçant de la part de Nathalie Marquay, qui est formelle: elle n’a pas vu Marwan Berreni « picoler» ou consommer des stupéfiants.

