Cinquante-trois personnes sont mortes ou portées disparues après le naufrage d'une embarcation transportant 55 migrants au large des côtes libyennes, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations. Deux Nigérianes ont pu être secourues. a précisé l'OIM.

Il n'est pas rare que la Croix-rouge libyenne soit amenée à intervenir sur la plage de Zuwara où s'écouent les corps des victimes de naufrage au large, comme ici l'été dernier (Archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«L'embarcation a chaviré au nord de Zuwara, en Libye, le 6 février. Seules deux femmes nigérianes ont été secourues lors d'une opération de recherche et de sauvetage menée par les autorités libyennes. L'une des survivantes a déclaré avoir perdu son mari, tandis que l'autre a dit avoir perdu ses deux bébés dans la tragédie», a indiqué l'OIM dans un communiqué lundi.