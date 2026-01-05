  1. Clients Privés
Migration Naufrage d'un bateau au large de la Gambie: 31 morts

ATS

5.1.2026 - 22:29

Au moins 31 migrants sont morts dans le naufrage au large de la Gambie le 1er janvier d'un bateau qui tentait de rejoindre l'Europe. De nombreux autres ont disparu et sont probablement morts», a annoncé lundi le gouvernement dans un nouveau bilan à la hausse.

la marine nationale avait lancé vers 01h00 du matin le 1er janvier une opération de recherche (archives).
la marine nationale avait lancé vers 01h00 du matin le 1er janvier une opération de recherche (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.01.2026, 22:29

Le naufrage de ce bateau, parti le soir du 31 décembre et qui transportait plus de 200 personnes, a ému ce pays ouest-africain d'où de nombreuses personnes tentent de rejoindre les Canaries espagnoles par la périlleuse route de l'Atlantique. Le précédent bilan faisait état d'au moins sept morts.

Le président gambien Adama Barrow a souligné vendredi que son pays était «en deuil» après ce nouveau drame de l'émigration clandestine. «Quinze corps ont été retrouvés en Gambie et seize au Sénégal, de nombreux autres ont disparu et sont probablement morts», indique ce nouveau bilan du gouvernement qui précise que 102 personnes ont été secourues dont 23 sont hospitalisées.

«Une enquête a été ouverte par le Département de l'immigration de Gambie (GID) afin d'établir les faits sur ce qui s'est réellement passé et de déterminer qui est responsable des événements ayant conduit à cette catastrophe», poursuit le document.

Alertée par un appel de détresse, la marine nationale avait lancé vers 01h00 du matin le 1er janvier une opération de recherche. Le bateau ayant fait naufrage avait été retrouvé échoué sur un banc de sable.

Traversée dangereuse

Le GID a également annoncé lundi l'arrestation de 107 candidats à l'émigration clandestine présumés, majoritairement des Gambiens, des Sénégalais et des Guinéens. Des milliers de personnes originaires d'Afrique de l'Ouest tentent la migration clandestine depuis les côtes de leurs pays en empruntant la route de l'Atlantique pour gagner l'Europe.

Des milliers de personnes sont mortes lors de la traversée ces dernières années. Le renforcement récent des contrôles en mer au Sénégal, en Mauritanie et au Maroc a conduit les départs des pirogues vers les Canaries à se déplacer vers le sud, notamment depuis les côtes de Gambie et de Guinée-Conakry, rallongeant encore plus le temps passé en mer et les dangers.

