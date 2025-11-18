  1. Clients Privés
France Naufrage dans la Manche en 2023: huit passeurs condamnés

ATS

18.11.2025 - 17:23

Huit hommes, des Afghans et Kurdes irakiens, ont été condamnés mardi à Paris à des peines de trois à quinze ans de prison ferme pour leurs rôles dans un réseau de passeurs à l'origine du naufrage d'un bateau de migrants dans la Manche, en 2023.

Sept candidats afghans à l'exil vers le Royaume-Uni avait péri dans le naufrage (image d'illustration).
Sept candidats afghans à l'exil vers le Royaume-Uni avait péri dans le naufrage (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

18.11.2025, 17:23

18.11.2025, 17:46

Au terme de deux semaines de procès, les peines les plus lourdes, 12 et 15 ans de réclusion notamment pour homicides involontaires, ont été prononcées à l'encontre des deux Kurdes irakiens de 45 ans considérés comme les moteurs de cette organisation, jugée pour le drame qui avait entraîné la mort de sept candidats afghans à l'exil vers le Royaume-Uni.

