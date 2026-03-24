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Crash à LaGuardia «Ne pointez pas du doigt les contrôleurs», avertit l'enquêtrice en cheffe

Basile Mermoud

24.3.2026

Jennifer Homendy, qui dirige l'agence américaine enquêtant sur la collision mortelle entre un avion et un camion à l'aéroport LaGuardia de New York dimanche, a appelé mardi à ne pas «pointer du doigt» les contrôleurs aériens.

Un dispositif de surveillance radar des mouvements sur les pistes n'a ainsi pas émis d'alerte, le camion n'étant pas équipé d'un transpondeur.
Un dispositif de surveillance radar des mouvements sur les pistes n'a ainsi pas émis d'alerte, le camion n'étant pas équipé d'un transpondeur.
AFP

Agence France-Presse

24.03.2026, 21:40

Vers 23H40 locales, un avion de la compagnie Jazz Aviation opérant pour le compte d'Air Canada a percuté un véhicule de secours et de lutte contre les incendies qui se dirigeait vers un autre avion ayant interrompu son décollage et signalant une odeur suspecte. Le pilote et le copilote de l'appareil sont morts dans l'accident.

Selon un enregistrement audio des contrôleurs aériens, le camion a d'abord été autorisé à traverser la piste mais ne s'est pas arrêté alors qu'un aiguilleur du ciel répétait «stop» à une dizaine de reprises.

Des médias américains se demandent si l'incident préalable sur l'autre avion a pu distraire les contrôleurs.

Mais lors d'une conférence de presse, la présidente de l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) a mis «en garde contre le fait de pointer du doigt» ces derniers et «d'affirmer que leur distraction a joué un rôle».

«Nous enquêtons rarement, voire jamais, sur un accident majeur où il n'y a eu qu'une seule défaillance», a ajouté Mme Homendy. Le système aérien américain comportant «de multiples couches de défense conçues pour prévenir les accidents», «quand quelque chose se passe mal, cela signifie que beaucoup, beaucoup de choses ont mal tourné», a-t-elle souligné.

Un dispositif de surveillance radar des mouvements sur les pistes n'a ainsi pas émis d'alerte, le camion n'étant pas équipé d'un transpondeur.

Aéroport fermé. Impressionnante collision entre un avion et un véhicule à NewYork

Aéroport ferméImpressionnante collision entre un avion et un véhicule à NewYork

Selon Mme Homendy, deux contrôleurs étaient en poste au moment de la collision, effectuant le travail réalisé par quatre personnes en journée, ce qui est une «pratique courante» de nuit, quand le trafic est réduit.

La répartition des tâches entre eux n'est, en revanche «pas claire». Les enquêteurs, qui ont pu récupérer les boîtes noires de l'appareil, étudient plus de 25 heures d'enregistrements dans le poste de pilotage et 80 heures de données de vol, a indiqué le directeur d'enquête Doug Brazy.

Les deux pompiers présents dans le camion, hospitalisés après l'accident, doivent également être entendus. Parmi les accidents mortels impliquant des avions de ligne ces dernières années aux États-Unis figure une collision, en janvier 2025 près de Washington, avec un hélicoptère de l'armée, qui a fait 67 morts.

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