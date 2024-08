80'000 touristes affluent chaque jour à Saint-Tropez. La maire en a désormais assez et lance un appel aux touristes.

Saint-Tropez veut moins de visiteurs. (photo d'archives) IMAGO/ABACAPRESS

Sven Ziegler/trad Sven Ziegler

Saint-Tropez, autrefois un village de pêcheurs idyllique sur la Côte d'Azur, se bat aujourd'hui contre les conséquences du tourisme de masse. Pendant les mois d'été, en juillet et en août, plus de 80'000 visiteurs affluent chaque jour dans la ville, qui ne compte que 4'000 habitants.

Comme le rapporte la BBC, la maire Sylvie Siri en a assez : «Ne venez plus en été», lance-t-elle, «mais plutôt au printemps, lorsque Saint-Tropez conserve encore son charme originel».

Pour assurer la qualité de vie de ses habitants et rendre la ville plus attrayante en dehors de la haute saison, Sylvie Siri a investi dans de nouvelles bibliothèques, des magasins et des logements abordables. Saint-Tropez doit être plus qu'une destination touristique bondée.

La France aux prises avec des défis

La France, qui reste la première destination touristique internationale selon le «World Travel & Tourism Council», est confrontée à des défis croissants. De nombreuses attractions populaires souffrent des effets négatifs du tourisme de masse.

Le gouvernement français a donc présenté un plan de promotion du tourisme durable, qui comprend des mesures telles que le développement de pistes cyclables et des investissements dans les transports publics.

L'interdiction des vols pour les liaisons intérieures accessibles en train en moins de deux heures et demie a également été introduite. En outre, une carte mensuelle pour les jeunes a été testée, permettant des trajets illimités sur le réseau de trains régionaux et intercités.