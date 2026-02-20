  1. Clients Privés
Météo Fortes chutes de neige en Autriche : quatre morts et des perturbations du trafic

ATS

20.2.2026 - 20:43

Quatre personnes sont mortes, dont trois dans des avalanches, vendredi en Autriche, touchée par d'importantes chutes de neige qui ont provoqué coupures d'électricité et perturbation provisoires des trafics autoroutier et aéroportuaire.

Jusqu'à 40 cm de neige sont tombés depuis jeudi en Autriche.
AFP

Keystone-SDA

20.02.2026, 20:43

Trois skieurs ont trouvé la mort dans le Tyrol en raison d'avalanches provoquées par les fortes chutes de neige des derniers jours et un «homme de 53 ans a été écrasé» par une déneigeuse tombée dans les escaliers «d'un complexe résidentiel» à Linz (nord), a indiqué la police autrichienne.

A Nauders dans le Tyrol, un skieur allemand, emporté par une avalanche, a perdu la vie et son fils de 16 ans a été grièvement blessé. Dans la station de St. Anton, deux personnes ont perdu la vie après une coulée de neige «gigantesque», selon le centre de coordination du Tyrol.

Les autorités du Tyrol et le service de prévision des avalanches ont appelé les pratiquants de sports d'hiver à renoncer aux sorties et descentes hors-piste. Depuis le début de la saison hivernale, 18 personnes ont déjà trouvé la mort en raison d'avalanches dans ce pays majoritairement alpin.

«Le danger d'avalanches reste à surveiller dans tous les massifs montagneux au cours des prochains jours et sera en grande partie marqué à fort», a écrit sur son site internet l'agence météorologique nationale GeoSphere.

Aéroport rouvert

Quelque 200 interventions liées aux coulées de neige ont eu lieu depuis une semaine dans le pays alpin.

Jusqu'à 40 cm de neige sont tombés depuis jeudi en Autriche. A Vienne, le trafic aérien, interrompu toute la matinée, a repris en milieu de journée.

La rocade extérieure de la capitale (A21) a été fermée plusieurs heures et «d'autres tronçons d'autoroute ont dû être temporairement rendus inaccessibles en raison de congères, de camions immobilisés et d'une visibilité réduite», a expliqué l'association d'automobilistes ÖAMTC sur son site internet.

Des coupures d'électricité ont été recensées dans plusieurs régions du sud et de l'est de l'Autriche, dont celle de Styrie, où 30'000 foyers sont concernés, selon les opérateurs locaux.

Quelque 40'000 foyers ont également été touchés en Slovénie voisine qui enregistre elle aussi, selon les médias locaux, de fortes perturbations dans le nord-est.

