Plus de 900 km de bouchons autour de Paris – Vols réduits

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Météo frigorifique Plus de 900 km de bouchons autour de Paris – Vols réduits

ATS

5.1.2026 - 17:37

Les importantes chutes de neige lundi sur Paris et sa région entraînent de grosses perturbations. Le cumul des bouchons a atteint un niveau record de plus de 900 kilomètres peu après 17h00. Les compagnies aériennes ont elles limité leurs vols.

La neige fait aussi des heureux sous le Sacré-Coeur, au centre de Paris.
La neige fait aussi des heureux sous le Sacré-Coeur, au centre de Paris.
ATS

Keystone-SDA

05.01.2026, 17:37

05.01.2026, 17:50

Les compagnies aériennes doivent réduire de 15% le nombre de leurs vols lundi dans les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, a annoncé le gouvernement. Ces mesures sont nécessaires pour permettre les opérations de «déneigement des pistes et (de) dégivrage des avions», a souligné le ministre des Transports, Philippe Tabarot, lors d'une conférence de presse.

Il faut compter avec des annulations et de possibles retards de vols, selon le ministre. Paris-Charles-de-Gaulle, premier aéroport français, est concerné jusqu'à 20h00 et Paris-Orly, le deuxième, jusqu'à 23h00, a-t-il dit. Ces mesures ont fait l'objet de messages destinés aux pilotes d'avions du monde entier (NOTAM).

Tombée en abondance lundi sur l'ouest de la France, avant de toucher la région parisienne, la neige a provoqué d'importantes perturbations routières, particulièrement en Normandie, mais aussi en région parisienne.

L'exploitation du réseau des autobus a ainsi été interrompue à Paris lundi après-midi en raison des chutes de neige, indique la régie RATP. Et plus de 900 kilomètres de bouchons ont été relevés en fin d'après-midi en région parisienne, un niveau record.

Au Royaume-Uni aussi

Des chutes de neige abondantes ont aussi touché lundi le Royaume-Uni, perturbant le trafic aérien et ferroviaire.

Le trafic a été suspendu à l'aéroport d'Aberdeen en Écosse, et la piste de l'aéroport de Liverpool fermée pendant une partie de la journée en raison de la neige et du verglas, avant de rouvrir en milieu d'après-midi. Des vols ont été aussi annulés au départ et à l'arrivée des aéroports de Belfast et Manchester.

L'agence météorologique Met Office a placé l'Irlande du Nord, l'Écosse, une partie du pays de Galles, du sud-ouest de l'Angleterre et de la côte est en vigilance jaune jusqu'à mardi soir.

Ecoles fermées

La rentrée des vacances de Noël a été compromise pour des milliers d'élèves dans le nord de l'Écosse, en Irlande du Nord et au pays de Galles, où des centaines d'écoles sont restées fermées.

Les températures sont descendues jusqu'à -10,9°C à Shap, dans le nord-est de l'Angleterre et la couche de neige a atteint 52 cm à Tomintoul dans le nord de l'Écosse, selon le Met Office.

Le trafic ferroviaire a aussi été perturbé par les conditions météorologiques, notamment au pays de Galles et dans le nord de l'Écosse.

Les plus lus

La présence de mineurs dans le bar et la liberté des gérants font parler
Les bars et clubs suisses veulent repenser leur sécurité
«Je me suis inquiété» - Marc Rochat était au «Constellation» la veille du drame
Plus de 900 km de bouchons autour de Paris – Vols réduits
Les écoles fermeront lors du deuil national