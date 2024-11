Dans la nuit de jeudi à vendredi, la couche de neige a dépassé les 20 centimètres par endroits en plaine. Les stations de mesure de la Confédération à Zurich Fluntern et Binnigen BL enregistraient par exemple 27 centimètres de neige à 02h00. Pour ce vendredi, MétéoSuisse annonce de nouvelles giboulées isolées.

Rédaction blue News Valérie Passello

A Wädenswil ZH, la couche de neige atteignait 29 centimètres à 02h00, a indiqué l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) sur la plateforme en ligne X. La station de mesure de la ville de St-Gall a enregistré 25 centimètres de neige. A Zollikofen BE, il y avait 21 centimètres de neige au moment de la mesure, comme l'indiquent les valeurs mesurées sur le site Internet de MétéoSuisse.

Des voitures sont bloquées sur l'autoroute A14 à la hauteur de Buchrain en direction de Lucerne, jeudi 21 novembre 2024 (KEYSTONE/Philipp Schmidli). Photo: KEYSTONE Des voitures sont bloquées par de fortes chutes de neige tandis que des cyclistes tentent de rester dans leur voie, jeudi 21 novembre 2024 sur le pont de la Lorraine à Berne. La tempête de neige a largement paralysé le trafic de soirée à Berne jusque dans les quartiers. (KEYSTONE/Alessandro della Valle) Photo: KEYSTONE Des voitures sont bloquées sur l'autoroute A14 à la hauteur de Buchrain en direction de Lucerne, jeudi 21 novembre 2024 (KEYSTONE/Philipp Schmidli). Photo: KEYSTONE Un vélo recouvert de neige, le jeudi 21 novembre 2024 à Zurich. (Keystone/ Til Buergy) Photo: KEYSTONE Des passants marchent et font du vélo dans la neige sur la Baerenplatz devant le Palais fédéral, le jeudi 21 novembre 2024 à Berne. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) Photo: KEYSTONE Un employé de la voirie de la ville de Lausanne enlève la neige sur la chaussée avec une pelle lors des chutes de neige le jeudi 21 novembre 2024 à Lausanne. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) Photo: KEYSTONE Des voitures roulent sur l'autoroute recouverte de neige, le jeudi 21 novembre 2024 à Berne. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) Photo: KEYSTONE Des personnes photographient les illuminations de Noël « Lucy » à la Bahnhofstrasse, prises le jeudi 21 novembre 2024 à Zurich. (KEYSTONE/Ennio Leanza) Photo: KEYSTONE

Quantités plus faibles en Suisse romande

S'il a neigé sur les bords du Léman, les quantités étaient plus faibles. A la Dôle par contre, les météorologues de MétéoSuisse ont mesuré 25 cm de neige à 2h50 tandis que 21 cm à Sion VS et à Bullet VD- La Frétaz, sans oublier 18 cm à la Chaux-de-Fonds NE. Dix modestes centimètres recouvraient le Col des Mosses, 8 cm à Fribourg et 4 à Payerne VD.

Les chutes de neige jusqu'en plaine avaient entraîné jeudi des perturbations dans le trafic routier, ferroviaire et aérien. Les CFF s'attendent également à des perturbations pour vendredi. Selon les prévisions de MétéoSuisse, de nouvelles chutes de neige sont attendues vendredi en plaine.

Mais ces averses de neige resteront isolées. Des éclaircies parfois généreuses sont annoncées au pied du Jura, dans l'ouest lémanique et en Valais central. Dans les Alpes et le Jura, le temps sera généralement couvert avec des chutes de neige intermittentes, plus fréquentes le long des Préalpes en seconde partie de journée, annonce météoSuisse.

La carte des dangers est au vert ce matin, seul un danger limité de verglas est annoncé dans la région lémanique.

De très nombreux accidents

L'arrivée de l'hiver jeudi a provoqué plus de 120 accidents de la route dans le canton de St-Gall, sans compter la ville. Dans sept accidents, dix personnes ont été blessées à des degrés divers, a indiqué vendredi matin la police cantonale.

Vu la météo, les gens roulent trop vite, trop souvent sans pneus neige et trop près des autres véhicules, estime-t-elle. Une vingtaine d'accidents signalés ont été réglés sans l'intervention d'une patrouille de police.

Vendredi, rouler restera difficile, avertissent les autorités. Des arbres ou des branches n'ont pas résisté à la neige et ont dû être retirés de la chaussée. Une remorque renversée a provoqué la fermeture de l'autoroute A13 entre Sargans et Trübbach pendant deux heures jeudi en début de soirée.

En ville de Berne, les axes principaux ont été rouverts à la circulation vendredi matin, après les importantes chutes de neige de la veille. Dans certains quartiers, il faudra toutefois attendre la fin de la matinée pour que les rues soient dégagées.

Une centaine de personnes et une cinquantaine de véhicules étaient à l'œuvre, a indiqué vendredi matin la direction des travaux publics, des transports et des espaces verts de la ville de Berne. Depuis minuit, les équipes se sont surtout occupées à dégager les axes principaux de circulation et de transports publics, de nombreuses lignes de trams et de bus étant perturbées.

«Les fortes chutes de neige aux heures de pointe et la couche de glace qui s'est immédiatement formée ont eu pour conséquence que les bus de Bernmobil, mais aussi de nombreuses voitures de tourisme se sont retrouvés à l'arrêt – et ont à leur tour gêné les véhicules de déneigement», écrit la ville.

Pagaille dans les transports publics

La neige va continuer de semer la pagaille sur les rails vendredi matin. Des retards et des suppressions de trains sont possibles, ont indiqué les CFF tôt vendredi matin sur la plateforme X.

Les équipes des CFF ont travaillé toute la nuit pour permettre aux infrastructures de fonctionner. Mais de nouvelles perturbations liées aux conditions météorologiques sont d'ores et déjà annoncées, malgré l'engagement sur le terrain jeudi et dans la nuit.

Les chutes de neige ont fortement perturbé le trafic ferroviaire depuis jeudi soir: les trains n'ont pas pu circuler normalement en raison d'aiguillages ou de lignes de contact gelés. Les chutes de neige abondantes et des températures négatives font particulièrement souffrir le matériel roulant et les infrastructures.

Les transports publics zurichois (VBZ) ont repris du service progressivement vendredi matin. Les voyageurs doivent s'attendre à des temps de trajet plus longs, a déclaré un porte-parole des VBZ à l'agence de presse Keystone-ATS tôt vendredi matin.

Dans un premier temps, le service reste irrégulier sur toutes les lignes en raison de la neige et du verglas, a-t-il poursuivi. Certaines lignes ont été particulièrement touchées. Jeudi soir, les transports publics zurichois avaient suspendu le trafic des bus en ville et dans l'agglomération. Les trams ne circulaient aussi qu'irrégulièrement.

À Bâle, les transports publics reprennent partiellement le service des bus vendredi. Les trams n'y circulent pas encore après les chutes de neige jeudi, ont annoncé les Transports publics bâlois (BVB) tôt vendredi matin.

lusLes lignes de contact sont recouvertes de neige, ont indiqué les BVB. Il n'est donc pas possible de passer sous la ligne avec le pantographe. Les équipes des BVB et du canton ont travaillé après la fin des chutes de neige après minuit, pour rétablir au moins partiellement le service de tram et de bus. Cependant, d'importantes perturbations et un service irrégulier persistent sur plusieurs lignes de bus.

Pistes dégagées à l'aéroport de Zurich

En revanche, l'aéroport de Zurich ne s'attendait pas à des perturbations importantes vendredi en raison des chutes de neige de ces dernières heures. Les pistes étaient prêtes pour la reprise du trafic à 06h00, a indiqué un porte-parole de l'aéroport interrogé par l'agence de presse Keystone-ATS.

Les équipes de l'aéroport ont travaillé toute la nuit pour dégager les pistes, a indiqué le porte-parole tôt vendredi matin. A l'exception de deux vols à destination d'Amsterdam, aucune annulation n'a été enregistrée.

Jeudi, la première neige avait perturbé non seulement le trafic routier et ferroviaire, mais aussi le trafic aérien. De nombreux vols au départ de l'aéroport de Zurich ont dû être annulés, surtout en début de soirée, comme l'indiquent les informations publiées sur le site Internet de l'aéroport.