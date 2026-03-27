Nestlé se fait voler 12 tonnes de KitKat

Le géant de l'alimentaire Nestlé s'est fait dérober environ 12 tonnes de barres chocolatées KitKat, soit 413'793 unités de la fameuse confiserie, a annoncé le groupe veveysan vendredi dans un communiqué.

Nestlé estime que les barres de KitKat pourraient se retrouver sur le marché en Europe par l'intermédiaire de "canaux de distribution inofficiels". (image symbolique) ATS

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Après avoir quitté la semaine dernière le lieu de production en Italie en direction de la Pologne, le véhicule a disparu de la circulation.

«Le véhicule et son chargement sont toujours introuvables» et l'enquête est en cours, a précisé Nestlé. Le groupe estime que les barres de KitKat pourraient se retrouver sur le marché en Europe par l'intermédiaire de «canaux de distribution inofficiels».