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«Percée historique dans les relations» Netanyahu a rendu une «visite secrète» au président émirati

ATS

13.5.2026 - 20:23

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est rendu en secret aux Émirats arabes unis pendant la guerre entre son pays et l'Iran, a annoncé mercredi son bureau. Il y a été reçu par le président émirati, cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane.

epa12833990 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference in Jerusalem, 19 March 2026, amid the US-Israel conflict with Iran. EPA/RONEN ZVULUN / POOL
epa12833990 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference in Jerusalem, 19 March 2026, amid the US-Israel conflict with Iran. EPA/RONEN ZVULUN / POOL
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.05.2026, 20:23

«En plein déroulement de l'opération [militaire israélo-américaine contre l'Iran lancée le 28 février], le Premier ministre Benjamin Netanyahu a effectué une visite secrète aux Émirats arabes unis et y a rencontré le président» de la fédération, un des rares pays arabes à avoir normalisé ses relations avec Israël dans le cadre des accord dits d'Abraham, indique un communiqué officiel.

Mardi, l'ambassadeur des Etats-Unis en Israël avait affirmé que l'Etat hébreu avait envoyé aux Émirats pendant la guerre avec l'Iran des systèmes de défense antiaérienne et du personnel chargé de les manier. Sans confirmer cette information, le communiqué des services de M. Netanyahu assure que la visite de ce dernier «a conduit à une percée historique dans les relations entre Israël et les Émirats arabes unis».

Les Émirats ont été ciblés quasi quotidiennement par l'Iran durant la guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par l'attaque conjointe des Etats-Unis et d'Israël contre Téhéran.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le mois dernier mais Abou Dhabi a signalé depuis plusieurs attaques de missiles et de drones en provenance d'Iran.

Les Émirats, qui possèdent d'importantes réserves pétrolières, sont l'un des principaux alliés des Etats-Unis dans la région et comptent parmi les pays arabes ayant normalisé leurs relations avec Israël, à la suite de la signature des Accords d'Abraham durant le premier mandat du président américain Donald Trump en 2020.

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