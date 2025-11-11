  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Entrée gratuite Netflix ouvre ses premiers parcs à thèmes aux Etats-Unis

ATS

11.11.2025 - 03:59

Se prendre pour un pirate dans un jeu immersif inspiré du manga «One Piece» ou jouer dans une fête foraine organisée par Mercredi Addams: c'est ce que propose Netflix dans ses premiers parcs à thèmes aux Etats-Unis.

L'espace de près de 10'000 m2 est décoré sur les thèmes des productions les plus célèbres de la plateforme Netflix (archives).
L'espace de près de 10'000 m2 est décoré sur les thèmes des productions les plus célèbres de la plateforme Netflix (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.11.2025, 03:59

11.11.2025, 07:23

Pour sa première «Netflix House» (Maison Netflix), qui ouvre mercredi, le géant américain du streaming a choisi l'un des plus grands centres-commerciaux du pays à King of Prussia, dans la banlieue de Philadelphie, avant Dallas (Texas) le 11 décembre et Las Vegas (Nevada) en 2027.

L'espace de près de 10'000 m2 est décoré sur les thèmes des productions les plus célèbres de la plateforme ("Bridgerton», Stranger Things», «Squid Game», «KPop Demon Hunters»...). L'entrée est gratuite. Les activités, qui incluent aussi un mini-golf, un cinéma, un restaurant et une boutique de souvenirs, sont payantes.

Depuis quelques années, Netflix propose ce type d'expériences pour une durée limitée (à ce jour une quarantaine d'activités dans quelque 350 villes).

Sur le Strip à Las Vegas

Mais, face à la difficulté de trouver des espaces suffisamment grands pour les accueillir, «il est devenu évident que nous aurions plus de flexibilité si nous disposions d'un emplacement permanent», a retracé la directrice publicitaire de l'entreprise, Marian Lee, lors d'une table ronde avec la presse lundi.

Le géant du streaming a opté pour des centres-commerciaux dans les banlieues de Philadelphie et Dallas, où les activités proposées changeront régulièrement, afin d'en faire «une destination du quotidien» pour la population locale.

Les touristes sont plutôt attendus sur la principale avenue de Las Vegas, le Strip, d'ici à deux ans, avec une «programmation un peu différente», s'agissant là de visites exceptionnelles.

Interrogée par l'AFP sur le coût de ces projets, Marian Lee ne disposait pas «de chiffres exacts», mais elle assure qu'il s'agit d'un «énorme investissement en capital à la fois pour l'espace et la fabrication des décors». Aucun projet similaire n'est prévu pour l'instant en dehors des Etats-Unis.

Les plus lus

Genève : un célèbre portrait royal corrigé après une découverte surprenante !
Un animal effrayant découvert en Australie
«Pathétique. Ce n'est pas un accord. C'est une capitulation»
Trump jubile, les démocrates se déchirent : le «cauchemar» touche à sa fin
«Moi j'ai une image de brute» - Jean-Luc Mélenchon embarrassé
Patrick Sébastien s’en prend violemment à Léa Salamé