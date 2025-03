Les heures d'intervention des sapeurs-pompiers suisses ont nettement augmenté en 2024. Parallèlement, le nombre d'interventions a reculé. Les fortes pluies et les inondations à Bâle-Ville et Bâle-Campagne, ainsi que les accidents chimiques dans les cantons de Zurich et de Neuchâtel, ont notamment été à l'origine de ces heures d'intervention.

Au total, les femmes et hommes sapeurs-pompiers ont été appelés pour 81’824 interventions en Suisse et au Liechtenstein (images d'illustration, archives). Imago

Keystone-SDA ATS

Le nombre d’interventions liées à l’alarme a diminué de 4,5 % comparé à l’année précédente, a annoncé vendredi la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP). Néanmoins, le nombre d'heures d'intervention a augmenté de 3,5 %.

Au total, les femmes et hommes sapeurs-pompiers ont été appelés pour 81’824 interventions en Suisse et au Liechtenstein. Ils ont effectué 958’470 heures d’intervention. Cela correspond à la seconde valeur la plus élevée depuis le début des enregistrements en 2005.

Les engagements les plus fréquents (26 %) ont été déclenchés par des installations de détection automatique; 21 % relèvent de l’assistance technique, comme le sauvetage de personnes coincées dans des ascenseurs, les secours routiers ou le sauvetage d’animaux. La lutte contre le feu (16 %) suit en troisième position. La quatrième place est occupée par les interventions dues à la nature (12 %).