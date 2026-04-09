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Neuchâtel et Vaud «Ecarts majeurs avec la profession»: une pasteure suspendue 

ATS

9.4.2026 - 14:17

A la suite d’une enquête interne qui révèle des manquements à la déontologie pastorale, l'Eglise réformée neuchâteloise a interdit temporairement de ministère une de ses anciennes pasteures. L'Eglise vaudoise, son actuel employeur, prend aussi des mesures.

La pasteure a été consacrée par l'Eglise réformée vaudoise, dont elle est employée, mais a exercé pendant plus de 20 ans son ministère dans le canton de Neuchâtel (image symbolique).
La pasteure a été consacrée par l'Eglise réformée vaudoise, dont elle est employée, mais a exercé pendant plus de 20 ans son ministère dans le canton de Neuchâtel (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

09.04.2026, 14:17

09.04.2026, 14:21

«L'enquête interne a démarré à mi-février quand le Conseil synodal a été averti d'un signalement», a déclaré jeudi à Keystone-ATS Yves Bourquin, président du Conseil synodal de l’Eglise réformée neuchâteloise (EREN), confirmant une information de Protestinfo. La pasteure, qui y a exercé son ministère pendant plus de 20 ans, intervient encore ponctuellement sur Neuchâtel.

Depuis quelques années, la ministre est aussi employée de l’Eglise réformée du canton de Vaud (EERV). «Nous avons suspendu cette personne, a expliqué le conseiller synodal Vincent Guyaz. Et ceci pour deux raisons: une procédure pénale est en cours et des témoignages révèlent des écarts majeurs avec la profession pastorale». Des investigations ont été menées indépendamment de celles de l'EREN.

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