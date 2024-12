L'alcool a causé 25 accidents mortels en Suisse l'an dernier. Vingt-deux d'entre eux, soit 88%, impliquent la responsabilité d'un homme au volant, contre seulement trois pour les femmes.

A l'approche des fêtes de fin d'année, le TCS rappelle qu'entre boire et conduire, il faut choisir (archives). ATS

st, ats ATS

Cette surreprésentation masculine se retrouve également dans les accidents liés à l'alcool ayant causé des blessures graves, indique jeudi le Touring Club Suisse (TCS). Parmi les 411 accidents de ce type recensés l'an dernier, 349 ont été causés par des hommes et 62 par des femmes, soit une proportion d'hommes de 84,91%.

Au niveau cantonal, Genève enregistre le plus d'accidents graves liés à l'alcool par 10'000 habitants pour la septième année consécutive, avec un taux de 1,09 en 2023. Ce chiffre est plus du double de la moyenne suisse, qui s'élève à 0,49.

Suivent le Tessin (0,73), Bâle-Ville (0,66), Vaud (0,64), le Valais (0,62), Fribourg (0,60) et Neuchâtel (0,57). Par rapport à 2022, les taux ont augmenté à Bâle-Ville, Vaud et Fribourg, mais ont diminué au Tessin et à Neuchâtel. Le Valais est resté stable.

Appenzell bon élève

Appenzell Rhodes-Intérieures fait office de bon élève, puisqu'aucun accident grave dû à l'alcool ne s'est produit sur les routes du canton en 2023. Les autres cantons avec le moins d'accidents graves pour 10'000 habitants sont Schaffhouse (0,12), Zoug (0,23), Obwald (0,26), le Jura (0,27) et les Grisons (0,30).

Dans certains petits cantons, la statistique annuelle peut toutefois être fortement affectée par un accident de plus ou de moins, en raison de leur faible population, précise le TCS.

En chiffres absolus, l'alcool a causé le plus grand nombre de décès sur les routes vaudoises, avec cinq accidents mortels. Viennent ensuite les cantons de Berne, Genève et Zurich (quatre accidents mortels chacun), puis Fribourg, Neuchâtel et le Valais (deux). Sur les 26 cantons suisses, neuf ont connu des accidents mortels liés à l'alcool l'an dernier.