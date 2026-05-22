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Justice – GE Neuf ans de prison pour le financier qui avait escroqué ses clients

ATS

22.5.2026 - 12:18

Le financier genevois qui a escroqué une centaine de personnes en mettant en place un système de Ponzi a été condamné à neuf ans de prison par le Tribunal correctionnel (image d'illustration).
Le financier genevois qui a escroqué une centaine de personnes en mettant en place un système de Ponzi a été condamné à neuf ans de prison par le Tribunal correctionnel (image d'illustration).
ATS

Le Tribunal correctionnel de Genève a condamné vendredi à neuf de prison le financier qui avait dilapidé l'argent de ses clients en mettant en place un système de Ponzi. L'homme est reconnu coupable d'escroquerie par métier et de blanchiment d'argent.

Keystone-SDA

22.05.2026, 12:18

Ce Genevois âgé de 52 ans a «construit minutieusement et savamment un édifice de mensonges», a relevé le Tribunal correctionnel. Ces mensonges lui ont permis de «dépouiller une centaine de personnes de leurs économies, parfois de toute une vie». La faute du prévenu est «très grave» et sa «responsabilité est pleine et entière».

Les clients, qu'il trouvait parmi ses connaissances à Genève et ensuite à Paris, lui ont confié plus de 25 millions de francs, pour un préjudice estimé à plus de 15 millions de francs. Il a agi entre 2013 jusqu'à son arrestation en mai 2024.

Doutant notamment du repentir sincère du financier, le Tribunal a été au-delà des huit ans de peine privative de liberté requis par le Ministère public. La défense a immédiatement annoncé faire appel.

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