Neuf avions de Swiss doivent rester cloués au sol pendant plus d'un an

Première compagnie aérienne au monde à avoir misé sur le jet moderne A220 en 2016, Swiss voit aujourd’hui son avance technologique se transformer en problème opérationnel: les neuf appareils du type A220-100 sont immobilisés pour une longue durée en raison de problèmes de moteur.

Pas le temps? blue News résume pour toi Swiss retire temporairement du service ses neuf avions régionaux de type A220-100 en raison de graves problèmes de moteur liés aux propulseurs Pratt & Whitney.

Les moteurs concernés seront transférés sur les A220-300, plus grands, afin de garantir la capacité opérationnelle de la flotte et de réduire la complexité.

La mise hors service des A220-100 devrait durer environ un an et demi; aucune vente n'est prévue, tandis qu'Helvetic Airways reprendra leur rôle actuel dans le plan de vol. Montre plus

Le rôle de pionnière autrefois incarné par la compagnie avec l’un des avions régionaux les plus modernes du monde devient aujourd’hui une épreuve. Le 30 juin 2016, Swiss recevait ses nouveaux appareils: elle fut la première compagnie au monde à prendre livraison de la C-Series de Bombardier – connue aujourd’hui sous le nom d’Airbus A220. Mais la fierté d’hier laisse désormais place à la frustration.

La compagnie exploite aujourd’hui 30 appareils de ce type: neuf plus petits A220-100 et 21 plus grands A220-300. Or, la décision est tombée: tous les A220-100 sont désormais retirés du service, rapporte le portail aéronautique «aerotelegraph».

La raison? D’importants problèmes de moteur. Depuis quelque temps déjà, les compagnies aériennes du monde entier rencontrent des difficultés avec les moteurs Pratt & Whitney – qui affectent non seulement les A220, mais aussi les A320 Neo. Chez Swiss, plus de dix avions sont actuellement immobilisés, a confirmé le directeur financier Dennis Weber lors d’une conférence de presse jeudi.

Remplacement des moteurs plutôt que chaos au sol

Selon Dennis Weber, les plus petits modèles A220-100 présentent des «signes d’usure prématurée». Plutôt que de devoir immobiliser successivement plusieurs avions, Swiss opte pour une solution radicale: les moteurs des A220-100 retirés du service seront transférés sur les A220-300, plus grands.

Un tour de force technique rendu possible par le fait que les deux modèles utilisent les mêmes moteurs (PW1524G ou PW1524G-3). «Cela nous permet aussi de réduire la complexité au sein de la flotte», a précisé Weber.

L’A220-100 reste «dans la famille» – mais cloué au sol

Cette décision ne signe toutefois pas la fin définitive de l’A220-100. Ni une vente ni un échange ne sont envisagés, précise Swiss. L’appareil jouait un rôle important grâce à son homologation pour les approches à forte pente, notamment à l’aéroport de London City. Mais ce créneau est désormais comblé par Helvetic Airways – la partenaire de Swiss en wet lease – avec ses jets Embraer modernes.

Et combien de temps ces neuf avions resteront-ils immobilisés? Environ un an et demi, estime Weber. Ce n’est donc pas une courte pause, mais un «grounding» de longue durée, annoncé à l’avance. Swiss se veut toutefois combative: la compagnie entend rester opérationnelle et stabiliser durablement sa flotte.