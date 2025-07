Un incendie dans une maison de retraite située dans le Massachusetts, dans le nord-est des États-Unis, a causé la mort de neuf personnes et blessé au moins 30 autres, ont indiqué lundi les autorités locales.

Un pompier examine la maison de retraite sinistrée, à Fall River, dans le Massachusetts, le dimanche 13 juillet 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Neuf personnes ont perdu la vie dans le bâtiment hier soir. Une personne est en état critique et nous avons transporté au moins 30 personnes» à l'hôpital, a déclaré lundi à la presse Jeffrey Bacon, chef des pompiers de Fall River, ville située au Massachusetts (nord-est).

«Nous sommes là pour sauver des vies, et chaque fois qu'il y a ne serait-ce qu'un mort, c'est pour nous une tragédie, le sentiment d'un échec, même si nous savons bien que des forces échappent à notre contrôle», a ajouté le chef des pompiers de cette ville d'un peu moins de 100.000 habitants.

«C'est une tragédie inimaginable pour les familles et la population de Fall River», a souligné M. Bacon. Les pompiers se sont rendus à la maison de retraite locale Gabriel House dimanche soir vers 21H50 (lundi 01H30 GMT) et ont vu «une épaisse fumée et des flammes à l'avant du bâtiment avec des occupants piégés à l'intérieur», ont indiqué les autorités locales dans un communiqué.

Environ 70 personnes résidaient à la maison de retraite Gabriel House et quelque 50 pompiers ont été mobilisés face aux flammes. Dans une conférence de presse, le chef des pompiers a indiqué que certains résidents avaient péri sur place.

Une douzaine de personnes secourues

«Nous avons réussi à secourir au moins une douzaine de résidents grâce aux échelles (des pompiers)», a-t-il ajouté alors que les médias locaux ont montré des résidents extirpés des lieux sur des civières et des pans de la résidence carbonisés.

Par ailleurs, «cinq pompiers ont été transportés (à l'hôpital) pour des blessures qui ne mettaient pas leur vie en danger», selon les autorités locales. Les origines de l'incendie demeurent inconnues mais une enquête a été ouverte, a indiqué la gouverneure du Massachusetts, Maura Healey.

«Une enquête approfondie est déjà en cours. Je sais que les habitants de Fall River sont forts et résilients. Il faut nous soutenir les uns les autres face à cette terrible tragédie», a-t-elle écrit sur X en louant le travail «héroïque» des pompiers locaux.