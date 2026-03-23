Un «incident» impliquant un avion et un véhicule s'est produit sur une piste d'atterrissage de l'aéroport de LaGuardia à New York, ont annoncé lundi les pompiers. L'aéroport est fermé jusqu'à nouvel ordre.

Un avion endommagé suite à une collision avec un véhicule à New York L'avion siglé Air Canada Express est posé sur la piste d'atterrissage 4 de l'aéroport de LaGuardia à New York, dont le cockpit et la partie avant sont gravement endommagés suite à une collision avec un véhicule. 23.03.2026

Keystone-SDA ATS

Aucun bilan officiel n'a été donné à ce stade concernant d'éventuelles victimes. Selon la chaîne d'information NBC, il y aurait quatre blessés, dont le pilote et le copilote, et deux passagers.

L'avion, un CRJ-900 de la compagnie Jazz Aviation opérant pour le compte d'Air Canada «est entré en collision avec un véhicule de secours et de lutte contre les incendies de Port Authority qui intervenait sur un autre incident», selon cette agence publique qui gère l'aéroport.

LaGuardia Un avion d'Air Canada est immobilisé sur la piste de l'aéroport LaGuardia, lundi 23 mars 2026, après être entré en collision avec un véhicule de sauvetage et de lutte contre l'incendie de l'Autorité portuaire à la suite de son atterrissage à New York. (Photo AP/Ryan Murphy) Photo: KEYSTONE Un véhicule de sauvetage et de lutte contre l'incendie de l'Autorité portuaire gît sur le flanc à proximité de la piste 4 après être entré en collision avec un avion d'Air Canada à l'atterrissage à l'aéroport LaGuardia, le lundi 23 mars 2026, à New York. (Photo AP/Ryan Murphy) Photo: KEYSTONE Un avion d'Air Canada est immobilisé sur la piste de l'aéroport LaGuardia, lundi 23 mars 2026, après avoir percuté un véhicule de l'Autorité portuaire à New York. (Photo AP/Ryan Murphy) Photo: KEYSTONE LaGuardia Un avion d'Air Canada est immobilisé sur la piste de l'aéroport LaGuardia, lundi 23 mars 2026, après être entré en collision avec un véhicule de sauvetage et de lutte contre l'incendie de l'Autorité portuaire à la suite de son atterrissage à New York. (Photo AP/Ryan Murphy) Photo: KEYSTONE Un véhicule de sauvetage et de lutte contre l'incendie de l'Autorité portuaire gît sur le flanc à proximité de la piste 4 après être entré en collision avec un avion d'Air Canada à l'atterrissage à l'aéroport LaGuardia, le lundi 23 mars 2026, à New York. (Photo AP/Ryan Murphy) Photo: KEYSTONE Un avion d'Air Canada est immobilisé sur la piste de l'aéroport LaGuardia, lundi 23 mars 2026, après avoir percuté un véhicule de l'Autorité portuaire à New York. (Photo AP/Ryan Murphy) Photo: KEYSTONE

«Les protocoles d'intervention d'urgence ont été immédiatement activés» et «l'aéroport est actuellement fermé afin de faciliter l'intervention et de permettre une enquête approfondie», poursuit Port Authority.

Selon la compagnie Jazz Aviation, l'avion s'était posé à New York après avoir décollé de Montréal avec à bord 72 passagers et 4 membres d'équipage, «bien que cela reste à confirmer», précise-t-elle.

Mauvaises conditions

Des images de l'AFP montrent un avion siglé Air Canada Express, de nuit, sur une piste d'atterrissage, dont le cockpit et la partie avant sont gravement endommagés. De nombreux engins de secours sont également sur place, d'après ces photos.

L'Autorité de l'aviation civile américaine (FAA) avait annoncé un peu avant le fermeture de l'aéroport en raison d'une «urgence». Elle a précisé que la probabilité que cette mesure soit prolongée était «forte».

Le site internet de suivi des vols FlightRadar24 a indiqué que l'avion était entré en collision avec le véhicule de secours lors de son atterrissage. Il «roulait sur la piste lorsqu'il a percuté» le véhicule qui traversait sa trajectoire, selon FlightRadar24.

Les services des urgences de New York ont prévenu la population de «s'attendre à des annulations, des fermetures de routes, des ralentissements de circulation et la présence de personnel d'urgence» à proximité de ce grand hub de transport situé dans l'arrondissement du Queens, et qui dessert presque uniquement des destinations aux Etats-Unis et au Canada.

Tous les vols au départ de LaGuardia ont été retardés ou annulés lundi matin, selon le site web de l'aéroport. LaGuardia connaissait déjà des perturbations de vols en raison des mauvaises conditions météorologiques, avait indiqué l'aéroport dimanche sur X.