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Tous les vols annulés New York: «incident» entre un avion et un véhicule à LaGuardia

ATS

23.3.2026 - 06:15

Un «incident» impliquant un avion et un véhicule s'est produit sur une piste d'atterrissage de l'aéroport de LaGuardia à New York, ont annoncé lundi les pompiers. La nature précise de l'incident n'a pas été explicitée.

L'incident entre un avion et un véhicule s'est produit sur une piste d'atterrissage de l'aéroport de LaGuardia à New York (cliché symbolique/Keystone archives).
L'incident entre un avion et un véhicule s'est produit sur une piste d'atterrissage de l'aéroport de LaGuardia à New York (cliché symbolique/Keystone archives).
ATS

Keystone-SDA

23.03.2026, 06:15

23.03.2026, 07:04

Les services d'incendie de New York sont intervenus à la suite d'un incident sur la piste numéro 4, a déclaré un porte-parole dans un e-mail. L'autorité de l'aviation civile américaine (FAA) avait auparavant annoncé la fermeture de l'aéroport en raison d'une «urgence». Elle a précisé que la probabilité que cette mesure soit prolongée était «forte».

Les services officiels d'alerte des urgences de New York ont prévenu la population de «s'attendre à des annulations, des fermetures de routes, des ralentissements de circulation et la présence de personnels d'urgence» à proximité de ce grand site de transport situé dans l'arrondissement du Queens. Il dessert uniquement des destinations aux Etats-Unis et au Canada. «Empruntez des itinéraires alternatifs», ont-ils recommandé sur le réseau social X.

Tous les vols au départ de LaGuardia ont été retardés ou annulés lundi matin, selon le site en ligne de l'aéroport.

LaGuardia connaissait déjà des perturbations de vols en raison des mauvaises conditions météorologiques, avait indiqué l'aéroport dimanche sur X.

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