On n'avait pas vu ça depuis 10 ans: violente tempête de neige à New York !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tout est bloqué On n'avait pas vu ça depuis 10 ans: violente tempête de neige à New York !

ATS

23.2.2026 - 06:37

Frappée par une violente tempête de neige, la ville New York s'est immobilisée dimanche. Les autorités ont interdit les déplacements jusqu'à lundi midi et mobilisé d'importants moyens face aux perturbations majeures attendues.

New York
New York. Jusqu'à 70 cm de neige sont attendus à New York.

Jusqu'à 70 cm de neige sont attendus à New York.

Photo: sda

New York. Un livreur à vélo circule dans la 14e rue alors que la neige tombe dans le quartier Alphabet City de New York, dimanche soir 22 février 2026. (AP Photo/Patrick Sison)

Un livreur à vélo circule dans la 14e rue alors que la neige tombe dans le quartier Alphabet City de New York, dimanche soir 22 février 2026. (AP Photo/Patrick Sison)

Photo: KEYSTONE

New York. Un ouvrier déblaye la neige devant la gare Grand Central Station pendant la tempête hivernale qui s'abat sur New York, New York, États-Unis, le 22 février 2026. Le Service météorologique national a émis une alerte de tempête de neige pour la ville de New York, prévoyant jusqu'à 60 cm de neige. Une interdiction de circuler en voiture est en vigueur jusqu'à midi le 23 février.

Un ouvrier déblaye la neige devant la gare Grand Central Station pendant la tempête hivernale qui s'abat sur New York, New York, États-Unis, le 22 février 2026. Le Service météorologique national a émis une alerte de tempête de neige pour la ville de New York, prévoyant jusqu'à 60 cm de neige. Une interdiction de circuler en voiture est en vigueur jusqu'à midi le 23 février.

Photo: KEYSTONE

New York. A pair of missing glasses sits in accumulated snow on top of a mailbox during a snowstorm, Sunday, Feb. 22, 2026, in New York. (AP Photo/Pamela Hassell)

A pair of missing glasses sits in accumulated snow on top of a mailbox during a snowstorm, Sunday, Feb. 22, 2026, in New York. (AP Photo/Pamela Hassell)

Photo: KEYSTONE

New York
New York. Jusqu'à 70 cm de neige sont attendus à New York.

Jusqu'à 70 cm de neige sont attendus à New York.

Photo: sda

New York. Un livreur à vélo circule dans la 14e rue alors que la neige tombe dans le quartier Alphabet City de New York, dimanche soir 22 février 2026. (AP Photo/Patrick Sison)

Un livreur à vélo circule dans la 14e rue alors que la neige tombe dans le quartier Alphabet City de New York, dimanche soir 22 février 2026. (AP Photo/Patrick Sison)

Photo: KEYSTONE

New York. Un ouvrier déblaye la neige devant la gare Grand Central Station pendant la tempête hivernale qui s'abat sur New York, New York, États-Unis, le 22 février 2026. Le Service météorologique national a émis une alerte de tempête de neige pour la ville de New York, prévoyant jusqu'à 60 cm de neige. Une interdiction de circuler en voiture est en vigueur jusqu'à midi le 23 février.

Un ouvrier déblaye la neige devant la gare Grand Central Station pendant la tempête hivernale qui s'abat sur New York, New York, États-Unis, le 22 février 2026. Le Service météorologique national a émis une alerte de tempête de neige pour la ville de New York, prévoyant jusqu'à 60 cm de neige. Une interdiction de circuler en voiture est en vigueur jusqu'à midi le 23 février.

Photo: KEYSTONE

New York. A pair of missing glasses sits in accumulated snow on top of a mailbox during a snowstorm, Sunday, Feb. 22, 2026, in New York. (AP Photo/Pamela Hassell)

A pair of missing glasses sits in accumulated snow on top of a mailbox during a snowstorm, Sunday, Feb. 22, 2026, in New York. (AP Photo/Pamela Hassell)

Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA

23.02.2026, 06:37

23.02.2026, 07:02

«La ville de New York n'a pas connu de tempête de cette ampleur au cours de la dernière décennie», a averti le maire Zohran Mamdani lors d'une conférence de presse dimanche, à l'approche de cette perturbation qui a déjà provoqué des milliers d'annulations de vols et d'importantes coupures de courant dans tout le nord-est des Etats-Unis.

Des alertes météorologiques au blizzard ont été lancées dans des régions où vivent au total 40 millions d'Américains, mais l'inquiétude est particulièrement vive à New York, où sont attendus jusqu'à 70 centimètres de neige dans les heures à venir, avec des rafales de vent glacial atteignant 80 km/h.

Etat d'urgence

La mégalopole de huit millions d'habitants, la plus peuplée de Etats-Unis d'Amérique, déjà couverte d'une fine couche de neige dimanche soir, a décrété l'état d'urgence et une interdiction de circuler, entrée en vigueur dimanche à 21h00 (03h00 lundi en Suisse), jusqu'à lundi midi.

La mesure s'applique à la majorité des transports, des voitures individuelles aux véhicules commerciaux en passant par les vélos électriques. Elle ne concerne pas les travailleurs essentiels ni les habitants qui ont besoin de se déplacer pour des urgences.

Les bus, dont les roues ont été équipées de chaînes, peuvent continuer à rouler et les livraisons de nourriture restent autorisées, même si elles sont déconseillées.

C'est le deuxième épisode hivernal majeur que doit gérer le maire démocrate depuis son entrée en fonction au début janvier. A la fin janvier, une longue vague de froid a fait au moins 18 morts dans la ville, la plupart par hypothermie. Au total, cette tempête hivernale avait fait au moins 100 morts dans le pays, selon les autorités.

Zohran Mamdani a annoncé la mobilisation d'importants moyens pour venir en aide aux personnes ayant besoin d'un logement. Les écoles resteront fermées lundi, y compris pour l'enseignement à distance, une première en sept ans.

Le siège de l'ONU à Manhattan sera également fermé lundi et «toutes les réunions prévues reportées», selon un communiqué interne.

La mégalopole de New York ne sera pas la seule touchée, une bonne partie de la côte Nord-Est étant sous alerte. A Boston, où jusqu'à 60 cm de neige sont attendus.

Les plus lus

Les Moretti ne disposaient d’aucun fonds lors de la reprise du Constellation
Opération spéciale : l’armée abat le chef de l’un des principaux cartels sud-américains
On n'avait pas vu ça depuis 10 ans: violente tempête de neige à New York !
La Hongrie va bloquer le 20e paquet de sanctions contre la Russie
Derniers frissons et un final grandiose dans l’écrin antique de Vérone
Le Canada «inconsolable» après le but de Jack Hughes