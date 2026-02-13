New York : une île «oubliée» voudrait prendre le large !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Plutôt Trump que Mamdani New York : une île «oubliée» voudrait prendre le large !

Gregoire Galley

13.2.2026

Avec ses maisons en bois sagement alignées, ses parcs et ses vastes zones commerciales, l'île de Staten Island ressemble plus à une paisible banlieue américaine qu'à l'image qu'on se fait de New York.

L’île de Staten Island ressemble plus à une paisible banlieue américaine qu'à l'image qu'on se fait de New York.
L’île de Staten Island ressemble plus à une paisible banlieue américaine qu'à l'image qu'on se fait de New York.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse

13.02.2026, 07:25

Une différence cultivée par les habitants de cet arrondissement de la ville, dont beaucoup, animés par un lancinant sentiment d'abandon et une franche hostilité au nouveau maire démocrate Zohran Mamdani, poussent jusqu'à vouloir faire sécession.

Reliée au reste de la mégapole par un seul pont et un ferry (gratuit), l'île, new-yorkaise depuis 1898, n'a pas d'hôpital public, peu d'institutions culturelles et des transports publics notoirement médiocres, énumère auprès de l'AFP Pat Salmon, historienne locale. Jusqu'en 2001, le territoire accueillait les déchets de tout New York dans une immense décharge, désormais recouverte.

«On a vraiment l'impression d'être laissés de côté», témoigne Adriana Velazquez, résidente de 44 ans et professionnelle de santé, résumant un sentiment largement partagé tenant dans le surnom de l'île: «l'arrondissement oublié».

Beaucoup plus conservateur que les quatre autres arrondissements de New York (Manhattan, Brooklyn, le Queens et le Bronx), Staten Island est le seul à avoir majoritairement voté pour Donald Trump à chacune de ses trois candidatures présidentielles et, en novembre dernier, massivement contre le très à gauche nouveau maire de New York.

«Staten Island ne se reconnait pas dans le modèle socialiste», a résumé après l'élection Vito Fossella, président républicain de l'arrondissement - et un des nombreux descendants d'Italiens qui peuplent l'île.

«Le privilège d'une vie». Figure de l'opposition à Trump, Zohran Mamdani est devenu maire de New York

«Le privilège d'une vie»Figure de l'opposition à Trump, Zohran Mamdani est devenu maire de New York

Centre Amazon géant

Quitter la mégapole pour devenir une ville à part entière? L'idée, qui a toujours eu ses partisans, revient dans le débat public. Porte-voix des sécessionnistes, Sam Pirozzlo, élu républicain de l'Assemblée de l'Etat, se réjouit que l'hostilité au nouveau maire serve de «catalyseur pour amener les gens à participer à cette conversation».

Il rappelle qu'en 1993, un référendum consultatif auprès des habitants avait vu triompher le «oui» avec 65% des voix - avant que le dossier ne s'enlise, en raison notamment de l'hostilité de l'Etat de New York. Une autonomie serait-elle faisable économiquement?

«En 1993, des études ont prouvé que Staten Island générait 158 millions de dollars de plus en recettes fiscales que ce que nous recevions réellement en services à l'époque», souligne Sam Pirozzolo. «Depuis, nous avons probablement 150.000 habitants supplémentaires et d'innombrables entreprises» pour abonder les recettes locales, à l'image du gigantesque centre logistique Amazon qui occupe toute une partie ouest.

Pas facile, toutefois, de peser dans le débat quand on rassemble seulement 500.000 habitants sur les quelque 8,5 millions que compte la ville. Un déséquilibre qui s'illustre aussi au conseil municipal de New York, où seuls trois élus représentent l'île, sur un total de 51.

Frank Morano est l'un des trois. Pas opposé à l'idée de quitter la mégalopole, l'élu - également républicain - prône toutefois une vaste étude de faisabilité. Et pourquoi pas «une approche hybride, avec peut-être une plus grande autonomie», dit-il.

Leur rencontre devient virale. «Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Trump regarde Mamdani»

Leur rencontre devient virale«Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Trump regarde Mamdani»

«Nous sommes différents»

Devant le grand centre-commercial du centre de l'île, Mark Ortego, 23 ans, accélère le pas dans le froid piquant pour se rejoindre sa voiture, garée sur un immense parking. Devenir indépendant? «J'aime bien cette idée. Nous sommes différents du reste de la ville», répond cet installateur de climatiseurs.

Adriana Velazquez, accompagnée de sa fille, est moins enthousiaste. «Nous sommes une île très petite, et le fait de faire partie des cinq arrondissements nous permet de bénéficier de tous les avantages» de la riche mégapole.

Lors d'un récent déplacement à Staten Island, Zohran Mamdani a répété que l'île était «une composante essentielle» de New York, manière de clore la discussion.

Aussi vieux que l'histoire de la fusion, le débat sur la sécession pourrait aussi bien durer encore 100 ans, juge Richard Flanagan, professeur à l'Université de la ville de New York.

En attendant, «les habitants apprécieraient une forme de reconnaissance de la part du reste de la ville», conclut Frank Morano. «Nous avons joué un rôle indéniable dans ce qu'est New York aujourd'hui (...) Ce territoire mérite mieux qu'être réduit à ses décharges et ses mafieux».

Les plus lus

«Elle était enfermée dans un placard avec 16 autres enfants»
5000 candidatures – Tout le monde veut habiter dans cette tour genevoise!
«Il y a plus de femmes que d'hommes et elles veulent toutes se marier»
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
New York : une île «oubliée» voudrait prendre le large !
En larmes, Sharon Stone victime d'une crise de panique à Vienne