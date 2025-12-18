  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Une tragédie dévastatrice» Nick Reiner comparait vêtu d'une blouse de prévention au suicide

Covermedia

18.12.2025 - 11:03

Lors de sa comparution au tribunal le 17 décembre, Nick Reiner, accusé de double homicide, portait une blouse de prévention du suicide. Son avocat a demandé à reporter sa plaidoirie.

Nick Reiner portait une blouse de prévention du suicide lorsqu'il a comparu devant le tribunal pour le meurtre de ses parents.
Nick Reiner portait une blouse de prévention du suicide lorsqu'il a comparu devant le tribunal pour le meurtre de ses parents.
Covermedia

Covermedia

18.12.2025, 11:03

L'avocat du fils de Rob et Michele Reiner a demandé à reporter sa plaidoirie après avoir été accusé de double homicide lors de sa première comparution devant le tribunal mercredi.

« Nous ne voulons pas plaider à ce stade, c'est trop tôt», a déclaré Alan Jackson, l'avocat principal de Nick Reiner, à la cour.

Vêtu d'une blouse bleue rembourrée destinée à prévenir les suicides, Nick Reiner, 32 ans, était assis dans un box fermé en plexiglas pendant l'audience du matin, selon le magazine Rolling Stone. La presse n'a pas reçu l'autorisation de le filmer et le photographier lors de cette audience.

Il risque la peine de mort. Le fils de Rob Reiner inculpé pour l'assassinat de ses parents

Il risque la peine de mortLe fils de Rob Reiner inculpé pour l'assassinat de ses parents

« C'est une tragédie dévastatrice qui a frappé la famille Reiner. Nous en sommes tous conscients. Nos pensées vont à toute la famille Reiner. Cette affaire soulève des questions très complexes et très graves. Elles doivent être traitées, examinées, étudiées et analysées de manière approfondie, mais avec beaucoup de prudence», a déclaré maître Jackson aux médias rassemblés devant le tribunal après l'audience.

Une comparution, au cours de laquelle Nick Reiner devra plaider coupable ou non coupable, est prévue le 7 janvier. Il a été inculpé mardi de deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré (assassinat), deux jours après que ses parents, le célèbre réalisateur hollywoodien Rob Reiner, 78 ans, et sa femme, Michele Singer Reiner, 68 ans, ont été retrouvés assassinés dans leur chambre à Los Angeles.

Les plus lus

Suivez la descente messieurs en direct
Deux nouveaux cas d'enfants tondus à blanc dans un foyer
Un homme de 85 ans attire des escrocs dans un piège
«J'ai énormément de respect pour lui, mais là...» - Alex Frei dézingue Shaqiri
Vous partez en Italie ? La nouveauté qui va soulager les automobilistes
«Ça pourrait être son dernier jour sur Terre» : Paul - Joshua, un combat qui inquiète