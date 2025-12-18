Lors de sa comparution au tribunal le 17 décembre, Nick Reiner, accusé de double homicide, portait une blouse de prévention du suicide. Son avocat a demandé à reporter sa plaidoirie.

Nick Reiner portait une blouse de prévention du suicide lorsqu'il a comparu devant le tribunal pour le meurtre de ses parents. Covermedia

L'avocat du fils de Rob et Michele Reiner a demandé à reporter sa plaidoirie après avoir été accusé de double homicide lors de sa première comparution devant le tribunal mercredi.

« Nous ne voulons pas plaider à ce stade, c'est trop tôt», a déclaré Alan Jackson, l'avocat principal de Nick Reiner, à la cour.

Vêtu d'une blouse bleue rembourrée destinée à prévenir les suicides, Nick Reiner, 32 ans, était assis dans un box fermé en plexiglas pendant l'audience du matin, selon le magazine Rolling Stone. La presse n'a pas reçu l'autorisation de le filmer et le photographier lors de cette audience.

« C'est une tragédie dévastatrice qui a frappé la famille Reiner. Nous en sommes tous conscients. Nos pensées vont à toute la famille Reiner. Cette affaire soulève des questions très complexes et très graves. Elles doivent être traitées, examinées, étudiées et analysées de manière approfondie, mais avec beaucoup de prudence», a déclaré maître Jackson aux médias rassemblés devant le tribunal après l'audience.

Une comparution, au cours de laquelle Nick Reiner devra plaider coupable ou non coupable, est prévue le 7 janvier. Il a été inculpé mardi de deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré (assassinat), deux jours après que ses parents, le célèbre réalisateur hollywoodien Rob Reiner, 78 ans, et sa femme, Michele Singer Reiner, 68 ans, ont été retrouvés assassinés dans leur chambre à Los Angeles.