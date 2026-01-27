Nicolas Féraud brise le silence: «J'assumerai ce que je devrai assumer»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame de Crans-Montana Nicolas Féraud brise le silence: «J'assumerai ce que je devrai assumer»

ATS

27.1.2026 - 14:54

Muet depuis la conférence de presse du 6 janvier où il n'avait pas adressé d'excuses pour le drame du bar «Le Constellation», le président de Crans-Montana Nicolas Féraud fait son mea culpa. Interrogé par Keystone-ATS, il se dit prêt à assumer ses responsabilités.

Le président de Crans-Montana Nicolas Féraud regrette de ne pas avoir adressé, le 6 janvier dernier, des excuses pour les victimes du drame du bar "Le Constellation", lors d'une conférence de presse organisée par la commune quelques jours après la tragédie qui a fait 40 morts.
Le président de Crans-Montana Nicolas Féraud regrette de ne pas avoir adressé, le 6 janvier dernier, des excuses pour les victimes du drame du bar "Le Constellation", lors d'une conférence de presse organisée par la commune quelques jours après la tragédie qui a fait 40 morts.
ATS

Keystone-SDA

27.01.2026, 14:54

27.01.2026, 16:31

«Je regrette de ne pas avoir demandé pardon et formulé des excuses, au nom de la commune. Dans un contexte émotionnellement très difficile pour nous tous, j'ai commis l'erreur de privilégier la prudence pour gérer la partie officielle de cette conférence de presse, plutôt que les excuses et les émotions», a dit Nicolas Féraud.

Interrogé sur sa responsabilité, il constate être «coupable aux yeux de beaucoup de gens». «Le Ministère public instruira et établira les responsabilités de chacun, dont la mienne et j'y ferai face. Humainement et sans spéculer sur ce que dira la justice, je ressens cette responsabilité. Pour l'instant, je n'ai pas été auditionné. J'assumerai ce que je devrai assumer, si je devais être inculpé», a ajouté le responsable, qui admet avoir reçu des menaces de mort.

S'agissant des contrôles sur la sécurité dans les lieux publics à Crans-Montana, Nicolas Féraud dit ne pas s'expliquer la «carence» qui a émergé sur la périodicité des contrôles", tout en ajoutant: «Je refuse de croire qu'elle est systémique à Crans-Montana».

Interpellé sur les délais donnés aux exploitants du bar «Le Constellation» pour effectuer des modifications lors de contrôles en 2018 et 2019, et qui n'ont pas été suivis d'effets, Nicolas Féraud a répondu: «Ce n'est pas aussi clair que cela. L'instruction dira si les demandes de régularisation ont été ou n'ont pas été suivies d'effets et si cela a été pertinent dans le drame qui est survenu».

«Un traumatisme qui restera toute la vie»

Nicolas Féraud est aussi revenu sur la volonté initiale de la commune de devenir partie civile, qui avait soulevé de nombreuses critiques: «c'était une demande prise le 2 janvier alors que tout se précipitait. Sur le moment, le Conseil communal a fait cette demande, afin d'être le plus proche possible de la communauté de Crans-Montana (habitants, hôtes et acteurs locaux) touchée par le drame». La demande a entre-temps été retirée.

Nicolas Féraud parle enfin de la catastrophe comme d'un «traumatisme» qui «restera toute ma vie». La blessure est béante et mon coeur est dévasté. C'est le pire moment de mon existence et ça le restera probablement jusqu'à la fin. Je suis aidé par un psychologue et nul doute que j'en aurai encore besoin longtemps".

Comme il l'a déjà assuré lors de la conférence de presse, Nicolas Féraud n'entend pas démissionner: «Je m'attèle à gérer la crise. Jusqu'au terme de mon mandat, je n'abandonnerai pas le navire en pleine tempête, par respect de la commune et de la destination. Ce qui me fait avancer, c'est l'engagement de tous pour retrouver un nouveau chemin vers l'avenir».

Retour sur le drame de Crans-Montana

Retour sur le drame de Crans-Montana

Depuis le 1er janvier 2026, la Suisse reste sous le choc de la tragédie de Crans-Montana. Résumé des faits de ces premiers jours dramatiques de l'année.

15.01.2026

Sur le même thème

Suisse. Après Crans-Montana, prudence de mise pour les carnavals

SuisseAprès Crans-Montana, prudence de mise pour les carnavals

Incendie de Crans-Montana. L’Etat du Valais fait un geste pour les victimes et leurs proches

Incendie de Crans-MontanaL’Etat du Valais fait un geste pour les victimes et leurs proches

Actu et dicton du jour. Après l'incendie du «Constellation», la facture va être salée

Actu et dicton du jourAprès l'incendie du «Constellation», la facture va être salée

Revue de presse. Crans-Montana : les Moretti nient toute responsabilité et chargent leurs employés

Revue de presseCrans-Montana : les Moretti nient toute responsabilité et chargent leurs employés

Les plus lus

Nicolas Féraud brise le silence: «J'assumerai ce que je devrai assumer»
Suivez le géant messieurs en direct
Sous la pression, Trump lâche du lest
Privé de Jeux, Victor Muffat-Jeandet pousse un gros coup de gueule
Starmer s'amuse des lunettes de Macron, qui lui répond