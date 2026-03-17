Nicolas Zepeda a été extradé du Chili en 2020 et est en détention provisoire depuis (archives). ATS

Le Chilien Nicolas Zepeda a maintenu mardi qu'il n'avait pas tué son ex-petite amie japonaise à Besançon en 2016, après l'énumération d'une litanie d'indices confondants par le président de la cour d'Assises du Rhône qui le rejuge pour la troisième fois.

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«Je conteste ces faits, je suis innocent, je n'ai pas tué Narumi» Kurosaki, «et je suis ici pour me battre, pour prouver que c'est le cas», a asséné le jeune homme.

Blouson sombre et coupe de cheveux impeccable, Nicolas Zepeda, 35 ans, en détention provisoire depuis son extradition du Chili en 2020, a décliné à l'audience son identité dans un français parfait teinté d'un léger accent espagnol. Cinq interprètes, en japonais et en espagnol, doivent traduire les débats en direct durant les deux semaines de procès.

Malgré l'absence de cadavre, de preuve et d'aveu, le prévenu a déjà été condamné deux fois à 28 ans de prison, en 2022 puis en appel en 2023, un verdict annulé par la Cour de cassation en 2025 pour un vice de procédure.

L'accusé a toujours nié farouchement, malgré les ingrédients «évidents» d'un «féminicide» prémédité suivi de la dissimulation du corps de l'étudiante de 21 ans, selon un scénario reconstitué par l'accusation.

Décompensation psychologique

La mère et les soeurs de la victime ne semblent plus nourrir d'espoir de recouvrer sa dépouille. Attendent-elles des aveux cette fois? «Au premier procès, elles étaient venues avec cet espoir démesuré», qui n'a pas été comblé, «cela a été un moment de décompensation psychologique épouvantable», a expliqué à la presse leur avocate Sylvie Galley.

«Il ne semble pas que ce troisième procès ouvre la voie à des révélations quelconques», malgré tout «leur but est d'aller au bout du processus judiciaire, quitte à laisser leur santé et une partie d'elles-mêmes», a ajouté Sylvie Galley avant l'ouverture des débats.

Le prévenu et la victime avaient noué une relation en 2014 au Japon. A la rentrée 2016, la jeune Japonaise arrive à Besançon pour des études de français et quitte un mois plus tard son copain rentré au Chili qu'elle trouve trop possessif et inquisiteur.

Après des messages tantôt énamourés tantôt menaçants, l'accusé vient fin novembre en France. Pour ses études, dira-t-il d'abord aux enquêteurs. Mais les bornages du téléphone de son ex, et de sa voiture de location, ainsi que des témoignages d'étudiants qui l'ont vu se cacher dans la résidence, démontrent que le Chilien a épié la victime et son nouveau petit ami étudiant français.

La jeune femme est vue vivante pour la dernière fois le 4 décembre, regagnant sa résidence universitaire. La nuit, des voisins entendent des hurlements terrifiants, «comme dans un film d'horreur».

L'accusé assure aux enquêteurs qu'après une rencontre «fortuite», puis un dîner au restaurant, ils ont des relations sexuelles dans la chambre de l'étudiante ce qui, selon lui, explique les bruits émis par la jeune femme.

«Mâle blessé»

L'enquête a mis au jour nombre d'indices «concordants» démontrant qu'un Nicolas Zepeda éconduit et enfermé dans son orgueil de «mâle blessé» avait prémédité et commis un crime de «possession», avait asséné l'avocat général aux premiers procès.

Selon le magistrat, il a enterré ou immergé le corps dans un sous-bois bordé d'une rivière. Où son GPS et son téléphone ont prouvé qu'il avait passé du temps cinq jours plus tôt, puis à nouveau après avoir quitté la chambre de la Japonaise.

Les enquêteurs ont exclu la fugue: le portefeuille de Narumi, 565 euros, ses deux cartes bancaires, son manteau d'hiver, ses chaussures, son portable et sa carte SNCF étaient dans sa chambre, qui portait les traces d'un nettoyage récent au détergent.

Quatre jours plus tôt, le trentenaire avait acheté un bidon de cinq litres d'un produit combustible, des allumettes, un pulvérisateur de détergent à l'eau de javel. Autres indices: les jours suivants, des courriels et messages incohérents, prétendument écrits par la victime pour rassurer son entourage, disant qu'elle est à Lyon pour renouveler son visa d'étudiant, formalité qui relève du consulat japonais de Strasbourg.

Avant d'embarquer pour le Chili, l'accusé avait interrogé son cousin sur «la mort par asphyxie» et comment savoir si une personne est «vivante ou morte» après une pendaison.