La police du Niger a annoncé lundi une saisie record de plus de 260 kg de cocaïne à Zinder, deuxième ville du pays, dissimulés dans un camion en provenance du Ghana.

La dernière saisie record de cocaïne au Niger remonte à 2022 lorsque 214 kilos de drogues avaient été trouvés (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

Les saisies de cocaïne sont assez régulières au Niger, immense pays désertique dont la partie nord – en particulier la zone de la passe de Salvador près de la Libye – est un corridor réputé pour les trafics des drogues, de migrants, d'armes, de cigarettes ou de faux médicaments.

«La fouille minutieuse effectuée a permis de découvrir 233 briques de cocaïne, soigneusement dissimulées dans des compartiments aménagés sous la remorque» d'un camion à l'entrée de Zinder (centre-sud), a indiqué l'Office central nigérien de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) dans un communiqué.

«Le poids total de la substance saisie est de 268,045 kg, un record au plan national», précise-t-il, ajoutant que le camion provenait du Ghana. «Huit individus de nationalité nigérienne ont été interpellés» et des perquisitions à leur domicile et dans des garages ont permis de découvrir des plaques d'immatriculation de véhicules de différents pays, affirme-t-il.

Des recherches sont lancées au Niger, au Ghana, au Mali et au Togo pour retrouver d'autres membres de ce réseau «criminel structuré» opérant «sur plusieurs corridors de trafic en Afrique de l'Ouest», selon la même source.

Ainsi, la cargaison saisie était partie d'Accra, la capitale du Ghana, a transité par Lomé au Togo, Kandi au Bénin puis Sokoto, un État fédéré du Nigeria, avant d'entrer à Zinder par d'autres villes nigériennes dont Birni N'Konni et Maradi, détaille la police. La Libye voisine du Niger était sa «destination finale», note-t-elle.

Dernière saisie en 2022

La dernière saisie record de cocaïne au Niger remonte à 2022. Le maire d'une commune du nord désertique et son chauffeur avaient été arrêtés, ils tentaient d'acheminer en Libye puis en Europe 214 kilos de cocaïne, en provenance du Mali.

En septembre 2025, la police du Niger avait saisi 51,7 kg de cocaïne (d'une valeur de 2,5 milliards de francs CFA, soit environ 3,8 millions d'euros) à Gaya, ville du sud-ouest frontalière du Bénin.

Fin 2023, plus de 12 kg de cocaïne ont été saisis à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey auprès d'un passager en provenance d'Addis-Abeba, en Ethiopie.