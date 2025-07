Neuf agriculteurs ont été tués et une quinzaine d'autres kidnappés vendredi par une bande criminelle dans l'Etat de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, une région gangrénée par les violences des gangs, selon un responsable local et des témoins.

Une récolte de gombo au Nigéria, le 12 août 2021 (photo prétexte, archives).

Keystone-SDA ATS

«Des bandits ont attaqué les paysans et tués huit d'entre eux», a déclaré à l'AFP Yahaya Yari Babubakar, administrateur du district de Talata Mafara où a eu lieu l'attaque. «Les attaquants ont kidnappé environ 15 autres fermiers», a-t-il ajouté, précisant que les ravisseurs ne s'étaient pas encore manifestés pour formuler leurs exigences.

L'attaque, perpétrée par des individus arrivés à bord de motos, a visé un groupe qui travaillait aux champs à l'extérieur du village de Jangebe.

D'après un habitant, Abu Zaki, parmi les victimes figurent le chef du groupe d'autodéfense du village, cinq de ses compagnons et trois autres résidents.

«Maintenant, tout le monde a peur d'aller à la ferme de peur d'être attaqué», a déclaré un autre habitant de Jangebe, Bello Ahmadu.

De nombreuses régions de l'arrière-pays rural du Nigeria sont la proie de gangs armés qui pillent et brûlent des villages, rançonnent les habitants et pratiquent des enlèvements, profitant des carences des forces de l'ordre.

La situation est encore compliquée par les liens de plus en plus étroits entre ces groupes de bandits et les groupes jihadistes, auteurs depuis 16 ans d'une insurrection armée dans le nord-est du pays.

Le village de Jangebe avait été le théâtre en 2021 de l'enlèvement massif de plus de 300 jeunes filles dans un internat. Les victimes avaient été libérées quelques jours plus tard après le versement d'une rançon par les autorités.