Une femme du New Jersey est accusée d'avoir tenté de recruter un homme rencontré récemment sur Tinder pour assassiner son ex-petit ami, un policier de Philadelphie, ainsi que sa fille adolescente.

L'accusée a pris contact avec un homme via Tinder, espérant trouver le futur tueur de son ex. KEYSTONE

Rédaction blue News

Une femme du New Jersey est accusée d'avoir tenté de recruter un homme rencontré sur Tinder pour assassiner son ex-petit ami et la fille adolescente de ce dernier, relate «10 Philadelphia».

La dénommée Jaclyn Diiorio, âgée de 26 ans, aurait offert 12'000 dollars (un peu plus de 10'000 frs) à l'homme en question, récemment rencontré sur Tinder, pour tuer son ex, un policier de Philadelphie, et sa fille de 19 ans.

Entre le 31 mars, jour de leur rencontre, et le 3 avril, l'accusée et son contact Tinder ont échangé plusieurs appels téléphoniques et textos. Au cours de ces conversations, Jaclyn a exprimé clairement son souhait de voir son ex mort, selon l'acte d'accusation, que le média américain a pu consulter.

Quand le «match» Tinder devient informateur

Mais le «match» Tinder de la femme a fini par informer la police. Il a confié aux forces de l'ordre une photo qu'il avait reçue de la part de Jaclyn, afin qu'il puisse identifier sa «cible», s'il acceptait le contrat. Interrogé à son tour, l'ex-petit ami s'est bel et bien reconnu sur le cliché.

Le soir du 4 avril, Jaclyn Diiorio et son tueur à gages potentiel ont pris rendez-vous. Elle devait lui remettre un premier acompte pour les meurtres. Ce qu'elle a fait, non sans avoir pris soin de vérifier l'identité de son interlocuteur au préalable.

Une fois la transaction effectuée, la police n'a eu qu'à cueillir l'intéressée. Les preuves étaient suffisantes pour l'inculper de tentative de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre et de possession de drogue au troisième degré, car en plus, elle avait de la drogue sur elle au moment de son arrestation.

Le/la rédacteur/trice a écrit cet article à l'aide de l'IA.