Le Venezuela a confirmé lundi avoir fermé son ambassade à Oslo, trois jours après l'attribution du prix Nobel de la paix à la cheffe de l'opposition Maria Corina Machado. La Norvège dit n'avoir pas reçu d'explication.

Le président du comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, montre une photo de la leader de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado sur son téléphone après avoir annoncé qu'elle était la lauréate du prix Nobel de la paix 2025, à l'Institut Nobel norvégien à Oslo, en Norvège, le 10 octobre 2025. EPA/RODRIGO FREITAS NORWAY OUT KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le gouvernement vénézuélien, qui n'a pas encore réagi à l'attribution du Nobel à Mme Machado, a indiqué dans un communiqué procéder à une «restructuration intégrale» de ses services des relations extérieures.

Le ministère norvégien des affaires étrangères avait plus tôt annoncé la fermeture de l'ambassade vénézuélienne, mais précisé n'avoir reçu aucune explication. «Nous avons été informés par l'ambassade du Venezuela qu'elle fermait ses portes, sans en donner la raison», a indiqué une porte-parole du ministère.

«C'est regrettable. Malgré nos divergences sur plusieurs questions, la Norvège souhaite maintenir le dialogue ouvert avec le Venezuela et continuera à oeuvrer en ce sens», a-t-elle ajouté.

«Partenaires stratégiques»

Le Venezuela a également annoncé la fermeture de son ambassade en Australie. En revanche, Caracas indique vouloir ouvrir des représentations diplomatiques au Zimbabwe et au Burkina Faso, pays qu'il considère comme des «partenaires stratégiques dans la lutte» contre les «pressions hégémoniques».

Selon le journal norvégien Verdens Gang, qui a révélé l'information, les services de l'ambassade ne répondaient plus au téléphone lundi après-midi. Ses numéros ont été mis hors-service, a constaté l'AFP dans la soirée.

Cette annonce survient trois jours après l'attribution à Oslo du prix Nobel de la paix à Mme Machado, qui a fait de la chute du pouvoir d'Hugo Chávez (prédécesseur du président Nicolás Maduro) au Venezuela la cause de sa vie.

Mme Machado avait été empêchée de se présenter à la présidentielle de 2024, où le sortant Nicolás Maduro a été déclaré vainqueur malgré les protestations de l'opposition.

Dimanche, Nicolás Maduro a, sans mentionner son Nobel, traité la lauréate de 58 ans de «sorcière démoniaque», un qualificatif souvent employé par le gouvernement.