Donald Trump prix Nobel de la paix ? Les experts jugent les chances du président américain quasi nulles et privilégient la mise en lumière de causes oubliées, avant l'ouverture lundi de la saison des célèbres récompenses.

Les experts jugent les chances du président américain quasi nulles. KEYSTONE

Agence France-Presse Valérie Passello

Décerné le 10 octobre, le Nobel de la paix focalisera l'attention planétaire mais les coupes budgétaires du président américain dans la santé et la recherche aux Etats-Unis devraient alimenter les débats au moment de l'attribution des autres prix (médecine, physique, chimie, littérature et économie).

Donald Trump affirme que ce serait «une insulte» faite aux Etats-Unis que de ne pas lui octroyer le Nobel de la paix mais sa ligne «L'Amérique d'abord» et son caractère clivant lui laissent peu d'espoir.

«C'est totalement impensable» car il «est à bien des égards à l'opposé des idéaux que représente le prix Nobel», estime Øivind Stenersen, un historien spécialiste du sujet, interrogé par l'AFP.

«Le Nobel de la paix, c'est la défense de la coopération multilatérale, par exemple à travers l'ONU. (...) Or Trump représente une rupture avec ce principe car il suit sa propre voie, de manière unilatérale», ajoute-t-il

Le président américain se targue d'avoir mis un terme à six ou sept guerres en autant de mois, un bilan que les experts considèrent comme très largement gonflé.

Trump s’invente «7 guerres» réglées en 7 mois Sept guerres conclues «en l'espace de sept mois»: Donald Trump a répété mardi à la tribune de l'ONU ce haut fait d'armes qu'il s'attribue, largement imaginaire mais pour lequel il rêve du prix Nobel de la paix. 24.09.2025

«Le comité Nobel devrait évaluer s'il y a eu des exemples clairs de réussite dans cet effort de rétablissement de la paix», souligne le directeur de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), Karim Haggag, auprès de l'AFP.

Des dizaines de milliers de personnes sont habilitées à proposer un nom pour le Nobel. Cette année, 338 individus et organisations sont en lice mais leur identité est tenue secrète.

Conflits oubliés

Pour M. Haggag, la récompense devrait aller à des acteurs discrets de conflits sortis des radars.

«Le comité Nobel devrait mettre l'accent sur le travail effectué par les médiateurs locaux et les artisans de la paix sur le terrain. Ce sont des acteurs qui ont été oubliés dans de nombreux conflits oubliés du monde», dit-il, citant le Soudan, le Sahel ou la Corne de l'Afrique (Somalie, Ethiopie, Erythrée).

L'initiative soudanaise Cellules d'intervention d'urgence (ERR), des réseaux de bénévoles qui risquent leur vie pour nourrir et aider une population en proie à la guerre et à la famine, remplirait ces critères.

Des ONG de défense des journalistes telles que le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) et Reporters sans frontières (RSF) pourraient également être récompensées, après une année meurtrière pour la profession, en particulier dans la bande de Gaza.

«Jamais auparavant autant de journalistes n'avaient été tués en une seule année», relève Nina Grager, la directrice de l'Institut de recherche sur la paix à Oslo (Prio).

Ioulia Navalnaïa, la veuve du principal opposant russe Alexeï Navalny, est l'une des favorites des bookmakers.

En 2024, le Nobel de la paix avait été décerné à Nihon Hidankyo, un groupe de survivants de la bombe nucléaire au Japon.

Le Suisse Kracht pour la littérature ?

Attribué le 9 octobre, le Nobel de littérature est l'autre prix phare, objet de conjectures.

Le Suisse Christian Kracht, considéré comme l'un des plus grands auteurs contemporains du monde germanophone, est un coup de cœur des cercles littéraires.

Au salon du livre à Göteborg, qui se déroule quelques semaines avant la saison des Nobel, «l'Académie suédoise était là au grand complet, assise au premier rang» du séminaire de cet écrivain , relève Björn Wiman, le chef du service culture du quotidien Dagens Nyheter, auprès de l'AFP. «Et ça, en général, c'est un signe qui ne trompe pas» .

Après la Sud-Coréenne Han Kang l'an dernier, le critique pense que «c'est au tour d'un homme blanc issu de la sphère linguistique anglo-saxonne, allemande ou française» d'être récompensé.

La saison des Nobel s'ouvrira lundi avec la médecine, suivie de la physique mardi et de la chimie mercredi.

Les mécanismes de l'immunité innée, l'identification des cellules souches de la leucémie et la découverte d'une hormone de régulation de l'appétit sont cités parmi les découvertes médicales susceptibles d'être récompensées.

Les lauréats, américains ou non, pourraient profiter de cette tribune pour alerter sur les graves répercussions que risquent de provoquer les milliards de dollars de coupes dans la recherche médicale décidées par le gouvernement de Donald Trump.

Le Nobel consiste en un diplôme, une médaille d'or et un chèque de 11 millions de couronnes suédoises (près d'un million d'euros).

ef-phy/bds

© Agence France-Presse