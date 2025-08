De nombreuses perturbations ont été enregistrées, en particulier sur le réseau de chemins de fer, notamment à Londres. ATS

Trains perturbés, routes coupées, événements annulés: la tempête Floris frappe l'Ecosse et le nord de l'Angleterre lundi, avec une force «inhabituelle» pour un mois d'août, selon l'office national de météorologie.

Keystone-SDA ATS

Le Met Office a placé la quasi-totalité de l'Ecosse, une destination particulièrement touristique en été, au niveau d'alerte «ambre», le 2e sur 3.

«La tempête Floris est une tempête inhabituellement forte pour cette époque de l'année», a souligné le Met Office dans un communiqué, ajoutant que c'est seulement la deuxième fois depuis 2011 qu'il émet une alerte aux vents violents de ce niveau en août.

Dans la soirée, le vent a ainsi atteint 132 km/h à Wick dans l'extrême nord de l'Ecosse, devenant le nouveau record pour un mois d'août dans cette nation britannique, a indiqué le Met Office sur le réseau social X.

De nombreuses perturbations ont été enregistrées, en particulier sur le réseau de chemins de fer, où des liaisons ont été annulées, selon l'opérateur Network Rail Scotland. La chute d'un arbre a causé un incendie sur les rails près de Glasgow.

Des vols ont également été annulés dans certains aéroports, en particulier celui d'Aberdeen (nord-est).

Coupures d'électricité

Environ 22'500 foyers étaient sans électricité dans l'après-midi, selon l'opérateur du réseau Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN).

«En plein été, nous déployons une opération comparable en taille à celles que nous mobilisons lorsqu'une tempête frappe au coeur de l'hiver», a souligné Andy Smith, responsable des opérations de SSEN.

A Edimbourg, le célèbre festival d'arts de la scène Fringe, qui accueille plus de 2 millions de personnes par an, a dû annuler une centaine de représentations à cause de la tempête, a indiqué à Sky News son directeur Tony Lankester.

Le zoo de cette ville restera fermé pour la journée. Le domaine de Balmoral, résidence estivale du roi britannique Charles III située dans le nord de l'Ecosse, a également fermé ses portes lundi aux visiteurs.

Sur l'île de Skye, très touristique, des camping-cars ont été emportés sous l'effet des fortes rafales, a rapporté la police locale, qui recommande aux vacanciers de se mettre à l'abri.

Le Met Office a prévenu que des précipitations intenses pourraient s'ajouter aux vents violents.

La tempête a également touché l'Irlande du Nord, où environ 2700 foyers étaient privés d'électricité en fin de journée, selon l'opérateur du réseau ESB Networks.

La tempête Floris est la sixième à frapper le Royaume-Uni depuis septembre dernier, qui marque le début du calendrier pour le décompte de ce type d'événement climatique, dont la force est amplifiée par le changement climatique.