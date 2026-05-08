La plateforme éducative Canvas, utilisée par de nombreuses universités américaines, était inaccessible jeudi, à la suite d'une cyberattaque revendiquée par le collectif de pirates informatiques ShinyHunters.

Les universités de Stanford, Berkeley (photo) , Penn State et Columbia ont confirmé à l'AFP que leur communauté éducative ne pouvait plus se rendre sur l'application. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les universités de Stanford, Berkeley, Penn State et Columbia ont confirmé à l'AFP que leur communauté éducative ne pouvait plus se rendre sur l'application.

Instructure, maison mère de Canvas, a indiqué, sur son site, que Canvas était «actuellement inaccessible».

La plateforme est un espace sécurisé au sein duquel professeurs, membres de l'équipe administrative et étudiants de chaque faculté peuvent communiquer, poster des cours, des devoirs, des notes, des commentaires ou un calendrier.

Plusieurs des personnes qui ont tenté de se connecter ont indiqué avoir vu s'afficher un message affirmant que le service avait été bloqué par le groupe cybercriminel de renommée mondiale ShinyHunters.