Le gestionnaire du réseau électrique portugais REN a démenti mardi avoir été à l'origine d'un communiqué qui lui était attribué sur les réseaux sociaux et qui faisait référence à un «phénomène atmosphérique rare» pour expliquer les causes de l'énorme coupure de courant qui a touché le Portugal et l'Espagne lundi.

«REN confirme que nous n'avons pas diffusé ce communiqué», a indiqué à l'AFP son porte-parole, Bruno Silva, sans autre précision.

Le communiqué en cause, écrit en portugais, a circulé lundi sur les réseaux sociaux et a été repris par certains grands médias internationaux.

Selon ce texte, la panne d'électricité qui a plongé la péninsule ibérique dans le chaos pendant plusieurs heures aurait été provoqué par «une faille dans le réseau électrique espagnol, liée à un phénomène atmosphérique rare».

Ce «phénomène» y était ensuite décrit comme une «vibration atmosphérique induite».

«Aucun phénomène météorologique ou atmosphérique inhabituel n'a été détecté en Espagne, ni même des variations soudaines de la température» au cours de la journée de lundi, a indiqué l'agence météorologique espagnole (Aemet) mardi.

