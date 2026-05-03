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Pompiers et militaires engagés Un important feu de forêt maîtrisé au nord du Japon

ATS

3.5.2026 - 06:04

Les incendies de forêt qui ravageaient le nord du Japon depuis onze jours, ont été maîtrisés, ont annoncé les autorités samedi. Ces feux sont considérés comme les deuxièmes plus importants depuis plus de 30 ans dans l'archipel.

Les feux ont détruit environ 1600 hectares depuis leur déclenchement signalé le 22 avril (cliché symbolique/Keystone archives).
Les feux ont détruit environ 1600 hectares depuis leur déclenchement signalé le 22 avril (cliché symbolique/Keystone archives).
ATS

Keystone-SDA

03.05.2026, 06:04

03.05.2026, 06:37

Des centaines de pompiers et plus d'un millier de militaires ont lutté contre les flammes qui ont détruit environ 1600 hectares, soit près de cinq fois la superficie de Central Park à New York, dans la région montagneuse d'Iwate depuis leur déclenchement signalé le 22 avril.

Au moins huit bâtiments ont été détruits par les flammes et deux personnes ont été légèrement blessées, selon l'agence de gestion des incendies et des catastrophes.

Le maire de la ville d'Otsuchi, Kozo Hirano, a déclaré samedi aux journalistes qu'il avait été «informé que l'incendie avait été maîtrisé», après s'être rendu sur place avec les autorités chargées de la lutte contre les incendies.

«Fortes pluies»

Cela s'explique par les «opérations de lutte contre l'incendie aériennes et terrestres et les fortes pluies», a-t-il ajouté. Toutefois, a-t-il précisé, la vigilance reste de mise, car des braises peuvent subsister.

Des milliers d'habitants avaient rapidement été appelés à évacuer.

Des hivers de plus en plus secs ont accru le risque de feu de forêt. Le plus important qu'ait connu le Japon depuis plus d'un demi-siècle s'était déclaré au début 2025 dans la ville d'Ofunato, dans la même région d'Iwate, brûlant 2900 hectares.

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