Une voiture de luxe volée dans le canton d'Argovie a été prise en chasse mardi matin par la police vaudoise à hauteur d'Yverdon. Tentant de fuir vers Vallorbe, le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule plusieurs kilomètres plus loin et terminé sa course en percutant le parapet de l'autoroute A9, peu avant la jonction des Clées.

La police vaudoise a pris en chasse une voiture de luxe qui avait été volée dans le canton d'Argovie (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Après s'être enfui à pied, le conducteur a pu être arrêté. Son passager a été interpellé dans l'habitacle. «Aucun blessé n'est à déplorer et il n'y a pas d'autres usagers impliqués», indique mercredi la police vaudoise dans un communiqué

Les deux suspects, placés en détention provisoire, sont des ressortissants français de 25 et 17 ans. Les deux cas sont en cours de transmission aux autorités argoviennes.