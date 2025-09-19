  1. Clients Privés
Violences au parloir Nordahl Lelandais écope d’un an de prison et perd son autorité parentale

Basile Mermoud

19.9.2025

Nordahl Lelandais, qui purge une peine de réclusion à perpétuité pour deux meurtres, a été condamné vendredi à Colmar à un an de prison ferme pour des violences commises sur sa compagne au parloir.

L'audience s'est déroulée à huis clos, à la demande du prévenu et de sa compagne et de l'association de protection de l'enfance (archives).
L'audience s'est déroulée à huis clos, à la demande du prévenu et de sa compagne et de l'association de protection de l'enfance (archives).
AFP

Agence France-Presse

19.09.2025, 18:53

Le tribunal correctionnel a également privé l'ancien militaire de 42 ans de l'autorité parentale sur son fils âgé de 21 mois, qui était présent lors des faits, survenus le 9 juin à la maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin). Le père se voit également interdire tout contact avec son fils pendant trois ans.

L'audience s'est déroulée à huis clos, à la demande du prévenu et de sa compagne et de l'association de protection de l'enfance qui représentait le petit garçon. Le tribunal a fait droit à leur demande «compte tenu de l'hypermédiatisation de l'affaire, afin de préserver les intérêts du mineur et les conditions de son développement».

Procès en appel. Nordahl Lelandais écope d'un an ferme pour l'agression sexuelle d'une petite-cousine

Procès en appelNordahl Lelandais écope d'un an ferme pour l'agression sexuelle d'une petite-cousine

«On n'a pas été écoutés dans ce tribunal», a déploré à l'énoncé de la décision le prévenu, qui se fait désormais appeler Nordahl Périnet, le nom de naissance de sa mère.

La compagne du meurtrier, qui l'a rencontrée en prison - le couple a conçu l'enfant lors d'une visite au parloir -, a expliqué au Parisien qu'elle contestait avoir subi des violences de sa part, et qu'elle était «tombée des nues» lorsqu'on l'avait informée que des poursuites pour violences avaient été engagées.

La femme de 33 ans, qui était présente vendredi à l'audience mais ne s'est pas constituée partie civile, a expliqué au quotidien que les images captées par la vidéosurveillance de la prison avaient été mal interprétées.

«À gerber», pour la mère de Maëlys. Nordahl Lelandais est devenu papa en prison

«À gerber», pour la mère de MaëlysNordahl Lelandais est devenu papa en prison

On y voit Nordahl Lelandais lui tirer une mèche de cheveux, puis lui apposer brutalement une main sur sa bouche. Or, par ce geste, son compagnon aurait «voulu lui montrer le danger qu'elle courait à faire du jogging seule, en mimant une agression», indique le Parisien, sur la base des propos de la jeune femme.

Nordahl Périnet est incarcéré à Ensisheim depuis septembre 2022, où il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une mesure de sûreté de 22 ans, pour l'enlèvement et le meurtre en août 2017 de la petite Maëlys, 8 ans. En 2021, il a aussi été condamné à 20 ans d'emprisonnement pour le meurtre du jeune caporal Arthur Noyer, qu'il avait pris en stop en avril 2017.

