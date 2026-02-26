  1. Clients Privés
Norvège Le roi Harald autorisé à quitter l'hôpital de Tenerife

ATS

26.2.2026 - 14:35

Hospitalisé à Tenerife, dans les Canaries, pour une infection, le roi Harald V de Norvège, 89 ans, a été autorisé jeudi à quitter l'hôpital, a annoncé le Palais royal norvégien.

Hospitalisé à Tenerife, dans les Canaries, pour une infection, le roi Harald V de Norvège, 89 ans, a été autorisé jeudi à quitter l'hôpital, a annoncé le Palais royal norvégien. (Archives)
Hospitalisé à Tenerife, dans les Canaries, pour une infection, le roi Harald V de Norvège, 89 ans, a été autorisé jeudi à quitter l'hôpital, a annoncé le Palais royal norvégien. (Archives)
sda

Keystone-SDA

26.02.2026, 14:35

D'une santé fragile, Harald, doyen des souverains en Europe, avait été admis mardi soir pour une infection et une déshydratation à l'Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife, où il effectuait un séjour privé avec son épouse, la reine Sonja.

«Sa Majesté le Roi a bien répondu au traitement et s'est rapidement rétabli. Il quitte l'hôpital aujourd'hui (jeudi)», a indiqué le Palais dans un communiqué.

«Le couple royal poursuit son séjour privé à Tenerife. Aucune décision n'a encore été prise quant à la date du retour», a-t-il ajouté.

Dépêché sur place pour prêter main-forte aux équipes espagnoles, le médecin personnel de Harald, Bjørn Bendz, avait précisé jeudi que le roi souffrait d'une infection cutanée à l'une des jambes et qu'il devrait rester hospitalisé «encore quelques jours».

Royauté. Norvège: l'état de santé du roi Harald est bon

RoyautéNorvège: l'état de santé du roi Harald est bon

Problèmes de santé

Monté sur le trône de Norvège en 1991, Harald connaît depuis quelques années de multiples problèmes de santé qui l'obligent à se déplacer avec des béquilles et qui l'ont également conduit à alléger son programme officiel.

Il a cependant toujours exclu d'abdiquer, faisant valoir qu'il avait prêté un serment à vie devant le Parlement norvégien.

Lors d'un précédent voyage privé en Malaisie il y a deux ans, il avait déjà contracté une infection qui lui avait valu d'être hospitalisé et d'être rapatrié après s'être fait poser un stimulateur cardiaque.

La monarchie norvégienne est empêtrée dans plusieurs scandales.

La belle-fille de Harald, la princesse Mette-Marit, qui s'est mariée avec le prince héritier Haakon en 2001, apparaît à de multiples reprises dans des documents liés à Jeffrey Epstein, révélant une complicité insoupçonnée entre elle et le criminel sexuel américain.

Le fils de Mette-Marit, Marius Borg Høiby, né d'une brève relation antérieure à son mariage avec Haakon, est quant à lui jugé pour 38 chefs d'accusation, dont quatre viols et des violences sur des proches.

Le jeune homme de 29 ans, qui ne fait pas partie de la lignée dynastique, conteste les accusations les plus graves.

Affaire Epstein, procès pour viols. Empêtrée dans les scandales, la popularité de la monarchie norvégienne s'effondre

Affaire Epstein, procès pour violsEmpêtrée dans les scandales, la popularité de la monarchie norvégienne s’effondre

Popularité au plus bas

La popularité de la famille royale norvégienne est tombée au plus bas, d'après un sondage publié samedi par la télévision publique NRK.

Seuls 60% de la population norvégienne soutient la monarchie, 10 points de moins qu'un mois auparavant, un niveau «qui n'a jamais été aussi bas», selon NRK.

Figure rassembleuse, le roi Harald V reste pour sa part extrêmement populaire, obtenant une note de 9,2 sur 10, selon le même sondage.

