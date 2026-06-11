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Norvège Issue fatale pour un élan qui s'était aventuré dans le centre d'Oslo

ATS

11.6.2026 - 11:18

Un élan qui s'était aventuré dans le centre d'Oslo, au milieu de passants stupéfaits, a été abattu jeudi, a annoncé la police norvégienne.

Des habitants examinent un élan mort, abattu par l’autorité de la faune après s’être aventuré dans un parc à Oslo jeudi.
Des habitants examinent un élan mort, abattu par l’autorité de la faune après s’être aventuré dans un parc à Oslo jeudi.
ATS

Keystone-SDA

11.06.2026, 11:18

11.06.2026, 11:25

Des vidéos prises par des témoins et publiées par les médias norvégiens montrent l'animal manifestement déboussolé galoper dans les rues de la capitale norvégienne et slalomer entre voitures et piétons.

«Pour des considérations de bien-être animal, l'élan a été abattu» par les autorités chargées de la faune sauvage, a indiqué la police.

Si ce genre d'épisode reste rare -les élans préfèrent les zones boisées au bitume des trottoirs -, c'est le deuxième à être enregistré en deux jours en Scandinavie. Mardi, un jeune élan avait été abattu en Suède après s'être égaré dans les rues de Stockholm.

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