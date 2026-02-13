  1. Clients Privés
Violée sous somnifères Une victime présumée d'Høiby raconte: «Je n'aurais jamais accepté ça»

ATS

13.2.2026 - 11:12

Une troisième victime présumée a expliqué vendredi devant le tribunal d'Oslo qu'elle était épuisée, ivre et sous l'emprise de somnifères au moment du viol dont est accusé Marius Borg Høiby, le fils de la princesse héritière de Norvège.

Croquis judiciaire représentant Marius Borg Høiby lors du premier jour de son procès, qui se déroule dans la salle 250 du tribunal de district d'Oslo, en Norvège, le mardi 3 février 2026. (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix/Pool via AP)
Croquis judiciaire représentant Marius Borg Høiby lors du premier jour de son procès, qui se déroule dans la salle 250 du tribunal de district d'Oslo, en Norvège, le mardi 3 février 2026. (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix/Pool via AP)
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.02.2026, 11:12

Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère Mette-Marit avec le prince héritier Haakon en 2001, M. Høiby, 29 ans, doit répondre de 38 chefs d'accusation, dont quatre viols et des violences sur d'ex-compagnes.

Le jeune homme conteste les accusations les plus graves, notamment les viols présumés, passibles au total de jusqu'à 16 ans de prison.

Vendredi, la troisième victime présumée de viol, luttant contre les larmes, est revenue sur son état aux petites heures du 24 mars 2024 quand, après une fête, elle a invité l'accusé chez elle à Oslo.

Après un rapport sexuel consenti, M. Høiby est accusé d'attouchements sur la jeune femme alors qu'elle n'était pas en état de résister et de l'avoir filmée à son insu, un autre chef d'inculpation.

«Je n'aurais jamais accepté»

«Je voulais dormir. J'étais très fatiguée, incroyablement épuisée, très ivre. C'était difficile de garder les yeux ouverts», a-t-elle témoigné à la barre. En proie à des insomnies, elle dit avoir pris des somnifères cette nuit-là.

M. Høiby, vu en train de dessiner sur un cahier au début de l'audience, doit donner sa version des faits dans l'après-midi.

La Cour a visionné cinq vidéos saisies chez lui: selon le parquet, la première montre des rapports consentis et les quatre autres le viol dont le fils de la princesse est accusé. «Si j'avais vu qu'il me filmait, je l'aurais arrêté. Je n'aurais jamais accepté ça», a dit la jeune femme.

Déclenchant le pire scandale que la famille royale norvégienne ait jamais connu, M. Høiby avait été arrêté le 4 août 2024, soupçonné d'avoir agressé sa compagne la nuit précédente.

L'enquête, notamment l'exploitation des photos et vidéos retrouvées sur les différents téléphones et ordinateurs de l'accusé, avait conduit la police à l'inculper également pour viols sur des femmes qui n'étaient pas en état de résister.

Les trois victimes qui ont témoigné à ce jour n'ont réalisé qu'elles avaient, selon l'accusation, été violées qu'ultérieurement, lorsque la police leur a montré les images et leur a expliqué leur caractère potentiellement répréhensible.

M. Høiby a martelé ces derniers jours ne pas avoir «pour habitude d'avoir des rapports sexuels avec des femmes qui dorment».

